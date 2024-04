Time: Giorgia Meloni tra le 100 persone più influenti al mondo

S econdo la classifica di Time, Giorgia Meloni è fra le 100 personalità più influenti del mondo. Accanto alla vedova di Navalny e al premier cinese

La rivista statunitense “Time” ha inserito Giorgia Meloni tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2024. La presidente del Consiglio, secondo la testata, “rimane popolare non solo in Italia, ma anche tra i leader occidentali”.

Time inserisce Giorgia Meloni nella categoria “leader”

Giorgia Meloni è stata inserita da “Time” nella categoria “Leader” accanto a nomi di spicco della scena internazionale. Si va da Yulia Navalnya, vedova del dissidente russo Alexei Navalny, al discusso presidente argentino Javier Milei, dal premier cinese Li Qiang al presidente di Taiwan Lai Ching-te, fino al presidente polacco Donald Tusk e al ministro degli Esteri qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Inseriti in questa categoria anche il direttore della Cia, William Burns, e la scrittrice statunitense E. Jean Carroll, l’accusatrice di Donald Trump.

“Meloni popolare nonostante la debole crescita economica”

Nella scheda di “Time” che presenta Giorgia Meloni si legge: “Quando Giorgia Meloni è salita al potere in Italia nel 2022, diventando la prima donna leader del Paese, molti osservatori nutrivano timori per il suo partito di estrema destra e per l’impatto che avrebbe avuto sull’Europa e sul mondo. Ma a due anni di distanza, Meloni rimane popolare, non solo in Italia, dove gode di un rating del 41% nonostante una debole crescita economica, ma anche tra i leader occidentali, molti dei quali sono stati rallegrati dal suo fermo sostegno all’Ucraina (e, in particolare, dalla sua capacità di persuadere leader come l’ungherese Viktor Orban a sostenere i finanziamenti europei a Kiev)”.

“Meloni – si legge ancora sul magazine americano – non ha abbandonato completamente la sua politica di destra. In patria, il suo governo ha perseguito politiche che, secondo i critici, erodono silenziosamente i diritti Lgbtq+. A livello di Unione europea, è stata accreditata come la forza trainante dell’approccio del blocco all’immigrazione, che prevede il pagamento di paesi come Egitto e Tunisia per impedire agli aspiranti migranti di partire. Se il blocco di destra europeo dovesse espandersi dopo le elezioni del Parlamento europeo di giugno, come previsto dai sondaggi, Meloni potrebbe emergere come sua naturale figura di spicco”.

Leader mondiali e classifiche, Giorgia Meloni sugli scudi

Nel novembre 2023, “POLITICO Europe” – edizione europea della testata giornalistica americana “Politico” – aveva assegnato a Giorgia Meloni il primo posto nella categoria ‘Doers’, i leader più fattivi e concreti nella messa in campo delle loro politiche. La premier veniva descritta come “camaleonte”, capace di sfidare “le aspettative” e di sorprendere nella sua politica nei confronti della Russia. Nel dicembre 2023, è stata “Forbes” a incoronare la premier italiana come la quarta donna più influente del mondo, dopo il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde e la vicepresidente degli Usa Kamala Harris.

Le 100 persone più influenti al mondo secondo Time

“Time100”, la lista annuale delle 100 persone più influenti al mondo stilata da Time Magazine, è suddivisa in sei catagorie, dai “leader”, alle “icone”, fino agli “artisti”. Fra questi ultimi figurano la cantante e attrice Fantasia Barrino, l’attrice di Bollywood Alia Bhatt, la regista Sofia Coppola, l’attore e drammaturgo statunitense Colman Domingo e l’attrice America Ferrera. Fra le “Icone” vi sono l’attrice statunitense Taraji Penda Henson, la cantante australiana Kylie Minogue, l’attore e produttore canadese Elliot Page, e l’ex attore statunitense Michael J. Fox; inoltre compare la calciatrice spagnola Jenny Hermoso, che aveva accusato di molestie sessuali l’ex presidente della Federazione spagnola, Luis Rubiales.

Il numero di Time100 contiene quattro copertine mondiali in cui figurano rispettivamente la cantautrice Dua Lipa, il quarterback Patrick Mahomes, l’attore Henson e Yulia Navalnaya, leader del movimento di opposizione russo anti Putin. Un gala a New York per celebrare la pubblicazione di Time100 è previsto per il 25 aprile, con uno speciale televisivo in prima serata in onda il 12 maggio su ABC.