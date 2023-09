Usare il cellulare davanti ai figli ha effetti negativi sullo sviluppo

L a ricerca realizzata all'Università della California: lo smartphone diventa una barriera rispetto alle richieste o al bisogno di attenzione di un bambino. I consigli su come utilizzarlo in famiglia secondo l'esperta Robin Nabi

Guardare il cellulare davanti ai figli può avere un impatto negativo sullo sviluppo della loro intelligenza emotiva. Lo dice uno studio realizzato all’Università della California e curato dalla professoressa Robin Nabi. Secondo l’esperta, per un bambino lo smartphone o il tablet fungono da barriera rispetto alle sue richieste e bisogno di attenzione.

Lo studio dell’Università della California

Lo studio ha coinvolto 400 genitori di bambini dai 5 ai 12 anni. Sono state effettuate diverse valutazioni: i genitori hanno misurato il livello di consapevolezza emotiva dei propri figli, la loro capacità di controllo e il loro grado di preoccupazione verso gli altri. Tra le domande poste nel questionario distribuito alle famiglie, veniva anche chiesto quali fossero i media utilizzati abitualmente in casa e con quale la frequenza ci si dedicava ad altre attività come leggere, ascoltare musica o giocare. Dai dati raccolti, è emerso che l’unica variabile associata a una minore intelligenza emotiva del bambino era quando i genitori utilizzavano il cellulare davanti ai figli.

Il parere dell’esperta

“Indipendentemente dal tipo di contenuto che un genitore può visualizzare sul proprio telefono, quello che il bambino vede è una mancanza di reattività, una faccia “inespressiva”. È importante che i genitori siano più consapevoli della frequenza con cui usano i telefoni davanti ai loro figli. E che tengano presente che i bambini valutano come prioritario ciò che loro guardano”, spiega Robin Nabi. Ciò avrà conseguenze sulla loro intelligenza emotiva che è molto importante. Comprende infatti quelle abilità mentali che consentono di riconoscere, capire e gestire i propri stati emozionali e quelli degli altri. Diversi studi hanno dimostrato come le persone che ne hanno una spiccata sono tra le più soddisfatte a livello di relazioni, sul lavoro e, in generale, un livello di benessere più elevato.

I consigli sull’utilizzo del cellullare davanti ai figli

Secondo l’esperta è importante impostare regole chiare in famiglia sull’utilizzo degli smartphone. Per esempio niente telefoni durante la cena e l’abitudine a condividere con i propri figli ciò che vogliono guardare, in modo da poter monitorare i contenuti e lasciare spazio al confronto. “Gli smartphone sono strumenti per i quali non abbiamo ancora grandi regole. Possono fare cose meravigliose, come aiutarci a rilassarci, connetterci con altre persone e ci permettono di imparare e conoscere cose nuove. Ma possono anche essere problematici, a seconda di come li usiamo. Trovare un equilibrio è la chiave”, consiglia Nabi.