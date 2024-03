WhatsApp, in arrivo una nuova funzione: potrai modificare le foto con l’IA

N ella versione Beta di WhatsApp per Android ecco il tool per modificare le foto direttamente all'interno dell'app di messaggistica

Secondo quanto riporta il portale WABetaInfo, WhatsApp starebbe introducendo nelle versioni Beta (cioè di prova) due nuove opzioni che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza degli utenti. Una dedicata alle foto, l’altra invece è un chatbot, simile a un motore di ricerca.

L’IA per modificare le foto

Dopo aver rilasciato una funzionalità che consente agli utenti di aggiungere più account sullo stesso dispositivo installando l’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.17.8, l’app di Meta si sta ora concentrando sul miglioramento dell’esperienza di messaggistica. Nello specifico, grazie all’ultimo aggiornamento beta per Android 2.23.17.13, è possibile utilizzare l’intelligenza artificiale di Meta per modificare le foto direttamente all’interno dell’app.

Quali potrebbero essere le nuove funzioni di Whatsapp?

Il nuovo tool permetterà di accedere a tre differenti funzioni, applicando effetti di varia natura sulle immagini da inviare:

Backdrop: la funzione in oggetto consentirà di modificare/sostituire gli sfondi delle proprie foto prima di condividerle, aggiungendo un tocco di unicità a ciascuna immagine;

Restyle: attraverso l’opzione “Restyle” si arriverà a personalizzare lo stile delle foto conferendo loro un aspetto nuovo tramite effetti artistici ad hoc;

Expand: in ultimo “Expand”, che permetterà di ingrandire l’intera immagine e regolarne le dimensioni secondo necessità.

In un’altra versione Beta, sempre per Android, WhatsApp sta lavorando per aggiungere un’opzione veloce dedicata a Meta AI, l’intelligenza generativa di Meta.

La funzione sarebbe infatti accessibile direttamente dalla barra di ricerca di WhatsApp da cui si potrà avviare le conversazioni con il chatbot di Meta. In questo modo agli utenti riuscirebbe più facile sfruttarne le potenzialità e ottenere rapidamente informazioni, chiedere assistenza ed eseguire varie operazioni.