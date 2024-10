Quasi tutti ormai si svegliano con lo smartphone. Anche se, saggiamente, non lo tieni sul comodino, ti bastano pochi passi per andare ad arrestare la suoneria… ed è fatta: la tentazione di dare un’occhiata alle notifiche è troppo forte. Un messaggio arrivato nottetempo su whatsapp, il logo di Instagram o Facebook che compare, il titolo di un giornale che nonostante l’ora cattura la tua attenzione: inizi lo scrolling che bene o male ti accompagnerà fino a sera. Ma dedicare i primi istanti della giornata concentrando l’attenzione verso i device può avere effetti tutt’altro che positivi per il tuo benessere. Ecco alcuni motivi per cui dovresti astenerti dal controllare il tuo telefono appena sveglia.

L’effetto della luce blu dello smartphone

Passare immediatamente dal sonno al device può generare ansia. I dispositivi emettono infatti quella luce blu che è stata collegata al rilascio dell’ormone dello stress, il cortisolo. Questo rende il passaggio dalla fase di sonno a quella di veglia meno graduale, rischia di darti una sensazione di sovraccarico e tensione sin dalla prima mattina.

L’impossibilità di un risveglio centrato su se stessi

Il risveglio dovrebbe essere un processo di adattamento graduale dal sonno alla veglia. Consultare subito lo smartphone significa essere sottoposti improvvisamente a un violento bombardamento di informazioni, spesso negative oppure furbescamente “tagliate su misura” per te (gli algoritmi del web sono progettati per catturare la tua attenzione). Invece di dedicare un tempo a ricentrarci su noi stessi per prepararci alla giornata con mente calma e lucida, veniamo subito portati via dalle notizie e dai messaggi, a cui sentiamo di dover rispondere nel più breve tempo possibile.

Rischio disconnessione con gli altri familiari

Iniziare la giornata con il telefonino è la cosa peggiore da fare quando si convive con qualcuno. Il tempo che segue il risveglio può essere a volte complicato da gestire, ma è spesso uno spazio prezioso in cui condividere pensieri, esperienze fatte il giorno prima, programmi della giornata con figli, mariti o fidanzati. Distrazioni digitali inevitabilmente erigono un muro a queste comunicazioni.

La difficoltà a richiamare i sogni della notte

L’immediato accesso a notifiche e messaggi può ostacolare la capacità di ricordare i sogni, che spesso svaniscono rapidamente. I sogni richiedono tempo per essere elaborati e richiamati, e la distrazione digitale può interrompere questo processo che può rivelarsi estremamente utile per riflettere su te stessa, se magari stai attraversando un periodo di tensioni, preoccupazioni o ansie.

Smartphone o benessere?

Spesso ci lamentiamo di avere poco tempo, ma riflettiamo poco su come lo impiaghiamo. La mattina appena svegli può essere un momento perfetto per attività preziose per il tuo benessere. Un quarto d’ora dedicato alla meditazione, allo stretching o a un semplice programma di esercizi fisici è fondamentali per iniziare bene la giornata. Entrare nella spirale delle notifiche e iniziare a scorrere i social o le email ci fa perdere la consapevolezza di quanto tempo sottraiamo ad attività che ci farebbero davvero bene.

Più confusione e meno orientamento ai risultati

Forse il fatto di rispondere all’alba a una mail di lavoro ti fa sentire super efficiente. In realtà la quantità di stimoli che arrivano dai device sono ormai talmente tanti e diversificati che il risultato è spesso il disorientamento: lungi dall’essere più produttiva, rischi di iniziare la giornata senza una chiara agenda delle cose da fare e delle tue priorità che ti permettano di gestire e ottimizzare razionalmente il tempo.

Decidi tu quando attivare il tuo smartphone

Abbandonare l’abitudine di controllare il telefono la mattina appena sveglia può rivelarsi estremamente benefico. Sarebbe opportuno lasciare lo smartphone in modalità aereo durante tutta la notte ed essere tu a decidere il momento in cui attivarlo: per esempio dopo aver accompagnato i figli a scuola oppure una volta salita sui mezzi pubblici che ci conducono al lavoro. Preservare uno spazi di tranquillità e riflessione prima di affrontare la giornata ti permetterà di migliorare il tuo benessere generale e di approcciare le sfide quotidiane con una mente più fresca, riposata e orientata verso i tuoi veri obiettivi, indipendentemente dalla mole degli stimoli esterni che ti arrivano dai device.

