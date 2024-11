Collezionismo che passione! Gli italiani ne vanno pazzi tanto che il 60% possiede attualmente una collezione e il 33% ne ha avuta una in passato. Monete e banconote, film e DVD, carte collezionabili, fumetti e manga le categorie più popolari.

Collezionismo, i numeri in Italia

Una passione trasversale che conquista uomini (57%) e donne (43%), le cui preferenze variano a seconda dell’età. Tra i più giovani spopolano le collezioni di ultima generazione: il 58% di chi colleziona trading card e il 52% degli appassionati di action figure ha tra i 18 e i 34 anni. I più adulti prediligono oggetti dal gusto vintage: è over 45 il 50% degli amanti di francobolli, il 62% di chi colleziona vinili e il 52% di chi predilige film e DVD. Il fascino di fumetti e manga non conosce età e travalica i confini generazionali, appassionando estimatori dai 18 ai 65 anni. Questa è la fotografia che emerge dall’indagine commissionata a Ipsos da eBay.

La collezione preferita ha in media sette anni e conta circa 140 oggetti. La maggior parte dei collezionisti riserva due ore settimanali a questa passione e mediamente ciascuno ne possiede più di due tipologie diverse. Un valore anche in termini economici: mediamente ciascuna collezione vale intorno ai 3.500 euro.

Perché si colleziona?

Secondo quanto raccolto dall’indagine commissionata a Ipsos da eBay, la scintilla del collezionismo può nascere da una passione personale (55%), oppure perché ereditata da un parente (13%) o dopo aver aiutato qualcuno ad avviare una collezione (9%).

Quanto a motivazioni i più giovani (18-24 anni) sono attratti dall’estetica, dalla rarità e dalla storia del singolo pezzo. Per tutte le altre fasce d’età prevale il piacere di collezionare, la soddisfazione di cercare, trovare e conservare gli oggetti.

Le collezioni più diffuse

Le collezioni più amate dagli italiani vedono ai primi posti monete e banconote (15%), trading card (10%) e fumetti e manga (9%). E la passione per questi oggetti si conferma nel tempo: il 48% delle collezioni di monete e banconote ha più di 10 anni. Anche collezioni più recenti, come carte collezionabili (80%) e fumetti e manga (59%), dimostrano una notevole longevità, con una durata fino a 10 anni. Le carte collezionabili sono quelle a cui si dedica più tempo: il 30% dei collezionisti ci investe oltre quattro ore settimanali.

L’online il canale primario per la compravendita

Il digitale si conferma un canale primario per l’acquisto (62%) e la vendita (42%) di oggetti da collezione. Nel 2023 la spesa media online è stata di 902 euro e il 20% dei collezionisti ha dichiarato un incremento nel 2024. I collezionisti riconoscono il web come un canale redditizio: il ricavato medio delle vendite online è stato di 1.165 euro nell’ultimo anno. Chi vende online lo fa per finanziare l’acquisto di nuovi pezzi (23%) o per realizzare un profitto dalla rivendita, grazie all’aumento di valore che acquisisce nel tempo (26%). Internet è la principale fonte di informazione, seguito da fiere e mercatini e negozi specializzati.