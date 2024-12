Dalla rielezione di Donald Trump alle vittorie italiane nel tennis, dai Giochi Olimpici di Parigi all’addio ad Alain Delon. Attraverso dieci foto ripercorriamo alcuni degli eventi che hanno segnato questo 2024 in Italia e nel resto del mondo…

Donald Trump rieletto presidente

Donald Trump è il 47° presidente degli Stati Uniti. Un ritorno storico quello del tycoon alla Casa Bianca a quattro anni dalla sconfitta contro Joe Biden.

Addio al leggendario Alain Delon

L’icona del cinema francese Alain Delon si spegne nella sua casa di Douchy all’età di 88 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio e le dimostrazioni d’affetto da tutte le parti del mondo.

Il 2024 è l’anno delle Olimpiadi

Il 2024 è l’anno delle Olimpiadi che tornano a Parigi a cent’anni di distanza dall’ultima volta. Per l’Italia la minfestazione si chiude con un bottino di tutto rispetto: 40 medaglie delle quali 12 d’oro, 13 d’argento e 15 di bronzo.

Errani-Paolini, il doppio delle meraviglie

Il primo oro della storia del tennis azzurro arriva a cento anni da quella che, fino alle Olimpiadi di Parigi, era l’unica medaglia italiana dello sport della racchetta, il bronzo conquistato dal conte Uberto De Morpurgo nel 1924, proprio nella capitale francese. Questa volta, invece, da Parigi l’Italia del tennis torna a casa con l’oro del doppio femminile firmato Sara Errani e Jasmine Paolini e il bronzo di Lorenzo Musetti nel singolare maschile.

Le azzurre del volley trionfano a Parigi

La pallavolo femminile conquista l’oro alle Olimpiadi di Parigi battendo in finale gli Stati Uniti. Un’impresa storica, mai riuscita alla pallavolo italiana.

La Spagna campione d’Europa

Nell’europeo dell’eliminazione agli ottavi dell’Italia per mano della Svizzera, è la Spagna ad aggiudicarsi il titolo continentale per la quarta volta nella sua storia. A farne le spese in finale l’Inghilterra, già battuta in finale quattro anni prima dagli Azzurri di Mancini.

Julian Assange è libero

Dopo la notizia dell’accordo di dichiarazione di colpevolezza raggiunto con la giustizia americana, Julian Assange torna in libertà. Il co-fondatore di Wikileaks aveva trascorso cinque anni di prigionia in un carcere nei pressi di Londra e prima sette nell’ambasciata dell’Ecuador nel Regno Unito. Assange ha accettato di dichiararsi colpevole di un reato relativo al suo ruolo in una delle più grandi violazioni di materiale classificato americano, come parte di un accordo con il Dipartimento di giustizia Usa che gli ha permesso di evitare la reclusione negli Stati Uniti e di tornare in Australia.

Italtennis, bis in Coppa Davis

Con un Berrettini ritrovato, l’Italia si prende di forza la Coppa Davis 2024 a Malaga, bissando il successo di 12 mesi fa, e corona così un anno formidabile, fatto della vittoria delle azzurre nella Billie Jean King Cup, dei due Slam e delle Finali Masters di Sinner, delle medaglie olimpiche di Parigi.

Sinner trionfa alle ATP Finals

Le Atp Finals di Torino incoronano Jannik Sinner a re del tennis mondiale. Per l’altoatesino numero uno al mondo si tratta del 18esimo titolo in carriera, l’ottavo stagionale e il primo nel torneo dei “maestri” dopo la finale persa 12 mesi fa con Djokovic.

Han Kang premio Nobel per la Letteratura

La scrittrice Han Kang è la prima sudcoreana a vincere un premio Nobel per la Letteratura, in generale la diciottesima donna a ricevere questo riconoscimento. È anche la prima donna premio Nobel della Sud Corea e prima scrittrice asiatica a ricevere il prestigioso riconoscimento.

