Lazy girl job, il fascino dei “lavori per ragazza pigra”

A ddio stress da lavoro e nottate trascorse in ufficio: le ragazze della Gen Z cercano professioni che garantiscano maggiori guadagni e tanto tempo libero

Il lavoro più ambito dalla Gen Z? È il lazy girl job, un’espressione che letteralmente significa “lavoro da ragazza pigra”. In che cosa consiste? Una occupazione “facile”, con una buona retribuzione, che permetta di guadagnare bene e da cui ci si possa facilmente licenziare.

La tendenza del “lazy girl job” è stata lanciata nel 2023 su TikTok da una ventisettenne di nome Gabrielle Judge, che su Instagram è conosciuta anche con lo pseudonimo “antiworkgirlboss“. In pochi giorni, la giovane ha ottenuto 18 milioni di visualizzazioni sul social più amato dalla Gen Z. Il segreto del suo successo sta nel promuovere un lavoro che non sia stressante e che permetta a chi lo fa di avere tanto tempo a disposizione per seguire le proprie passioni. Infatti, la stessa Gabrielle ha raccontato di essersi licenziata dalla sua occupazione in una azienda tecnologica per diventare influencer.

Lazy girl job: ecco come è il “lavoro da ragazzi pigra”

Le parole d’ordine del lavoro più ambito dalle ragazze della Gen Z sono, dunque, flessibilità oraria, possibilità di lavorare da remoto, ovunque ci si trovi nel mondo, e avere a disposizione più tempo libero per sé e i propri hobby. Il tutto condito da uno stipendio medio-alto, che permetta di condurre uno stile di vita adeguato.

A proposito: la parola “lazy” è fuorviante. Infatti, le ragazze che scelgono questo tipo di vita non sono affatto pigre. La loro caratteristica sta, semmai, nel desiderare uno stile di vita più rilassante. Nel non essere sfruttate dai datori di lavoro come succedeva ai loro genitori. Nel non “vivere per lavorare”, ma nel “lavorare per poter vivere bene”.

Un buon compromesso tra lavoro e vita privata

E quale lavoro permette queste condizioni se non quello che si può fare anche da remoto? Non bisogna per forza essere influencer: si può anche essere dipendenti di un ufficio, ma con la possibilità di stare in smart working. Come ha spiegato Gabrielle Judge al Wall Street Journal, i lazy girl jobs sono percorsi di carriera in cui “il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata dovrebbe essere così fantastico da sentirti quasi pigra”.

Lazy girl job: l’importanza del tempo

Al centro di tutto c’è la nuova importanza che le ragazze della Gen Z attribuiscono al fattore tempo. I nuovi lavori, dunque, dovrebbero essere molto ben remunerativi, ma lasciare la possibilità di vivere la propria vita. E poco conta se in prospettiva non c’è l’acquisto di una casa, come magari poteva essere per i propri genitori da giovani.

I ragazzi della Gen Z preferiscono guadagni facili e immediati. Anche perché, probabilmente, vedono quello che sta succedendo nel mondo che li circonda, con tante aziende che chiudono e licenziano i propri dipendenti, e tante famiglie che non riescono più a fare fronte ai mutui. Di fronte a tante incertezze, ci sta che le prospettive di vita e lavoro cambino. In America sta giù succedendo, e presto la tendenza arriverà anche nel nostro Paese.