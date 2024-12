La sofferenza e la distruzione provocati dalle guerre, da Gaza all’Ucraina, l’attentato a Donald Trump in Pennsylvania e le nostre città che non sembrano in grado di reggere la forza d’urto di un clima che cambia. Ma anche storie forti e commoventi, imprese e trionfi umani. Il tutto condensato in 10 foto iconiche di questo 2024 che difficilmente scorderemo.

L’attentato a Donald Trump

È datata 13 luglio 2024 una delle immagini più evocative dell’anno. A Butler, in Pennsylvania, il futuro presidente degli Usa, Donald Trump, viene raggiunto da un proiettile all’orecchio destro durante un comizio elettorale. Protetto da uomini del Secret Service, Trump è scortato al Butler Hospital in condizioni non critiche.

La Spagna flagellata dall’alluvione

Nel mese di ottobre una delle più disastrose catastrofi naturali nella storia della Spagna si abbatte su Comunità Valenciana, Castiglia-La Mancia e Andalusia. I morti saranno più di 200 e i danni ingenti.

La scomparsa di Alexei Navalny

Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, muore improvvisamente a 47 anni nella colonia penale della regione artica dove è detenuto. La notizia provoca un’ondata di sdegno internazionale e in molte città, spesso davanti alle ambasciate russe, sorgono memoriali in suo ricordo dove la gente depone fiori e biglietti.

Raid israeliani in Libano

Sempre critica la situazione in medio Oriente. Non si fermano i raid israeliani su Beirut e nel sud del Libano.

Gimbo Tamberi disperato alle Olimpiadi

Tra i favoriti della vigilia nel salto in alto, Gianmarco Tamberi deve fare i conti con alcuni problemi di salute che lo perseguitano proprio durante la competizione. Debilitato per i continui dentro e fuori dall’ospedale, l’azzurro è costretto a salutare il sogno dell’ennesima medaglia Olimpica.

Gli ergastoli a Turetta e Impagnatiello

Il 2024 è l’anno dell’epilogo dei processi ai danni di Filippo Turetta e Vincenzo Impagnatiello, entrambi condannati al massimo della pena per i brutali assassini rispettivamente di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano.

Gaza sotto il fuoco di Israele

Gli attacchi di Israele su Gaza proseguono senza sosta. Non si contano le vittime e a farne le spese sono soprattutto i più fragili, donne e bambini. Secondo l’ultimo rapporto Oxfam la situazione sanitaria nella Striscia è al collasso, con ospedali e strutture mediche che faticano a fornire cure essenziali, con strutture, medicinali e personale insufficienti per un numero di pazienti altissimo.

L’annuncio di Kate Middleton

«Ho finito la chemioterapia, ora vivrò giorno per giorno». In un video girato con l’intera famiglia la principessa del Galles, Kate Middleton, annuncia a settembre la fine del ciclo chemioterapico al quale era stata sottoposta dopo la scoperta del tumore che aveva rivelato di avere in marzo.

La magica “lievitazione” di Molina

L’icona mondiale del surf, il brasiliano Gabriel Medina, immortalato durante una gara a Thaiti. Impressionante lo scatto del suo volo in cielo, il dito alzato in segno di vittoria, la tavola alle sue spalle in verticale.

Razzi sull’ospedale pediatrico

L’ospedale pediatrico Okhmadyt di Kiev, in Ucraina, viene colpito e sventrato dai missili russi.

Leggi anche Siamo tempestati dalle foto: come cambiano la nostra mente

Leggi anche Moda, fotografia e celeb unite per la beneficenza