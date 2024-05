U na ricerca dell'Università della California analizza quanto la legalizzazione dei matrimoni gay stia influenzando il tasso di matrimoni fra persone di sesso diverso ed evidenzia gli impatti che si sono riscontrati a livello sociale

Il riconoscimento dei matrimoni gay, garantito dal “Marraige Respect Act”, non avrebbe avuto un impatto negativo sui tassi di matrimonio tra coppie di sesso diverso. Lo rivela un rapporto dell’organizzazione di ricerca no-profit RAND e dell’Università della California, Los Angeles (UCLA). La legalizzazione delle nozze gay, evidenzia la ricerca, ha portato a un leggero aumento dei tassi di matrimonio in generale.

I timori di chi si opponeva ai matrimoni gay

“Alcuni di coloro che si opponevano alla concessione dei diritti matrimoniali alle coppie dello stesso sesso prevedevano che ciò avrebbe minato l’istituzione del matrimonio, con il risultato che meno coppie si sarebbero sposate, più coppie avrebbero divorziano e in generale si sarebbe assistito al declino dalla famiglia come istituzione”, ha affermato il coautore dello studio Benjamin R. Karney, professore di psicologia dell’UCLA e ricercatore aggiunto presso la RAND. “Nel complesso – ha aggiunto il docente – i timori degli oppositori del matrimonio tra persone dello stesso sesso semplicemente non si sono avverati”.

Matrimoni gay riconosciuti negli Stati Uniti

Grazie al Marraige Respect Act, i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti in tutti gli Stati Uniti. Anche se tale legge non obbliga i singoli Stati a celebrare matrimoni tra coppie dello stesso sesso, impone che le persone siano considerate sposate in tutti gli Stati purché le nozze siano valide nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio.

Prima della legalizzazione a livello nazionale, lo status giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso negli Stati Uniti variava in modo significativo da Stato a Stato. Il Massachusetts è stato il primo stato a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel maggio 2004, a seguito di una sentenza della Corte Suprema dello stato. Nel corso del decennio successivo, diversi altri Stati ne hanno seguito l’esempio, attraverso decisioni dei tribunali, azioni legislative o referendum elettorali. Nel giugno 2015, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che le coppie dello stesso sesso possono sposarsi a livello nazionale.

L’aumento generale del tasso di matrimoni

I ricercatori della UCLA hanno analizzato i risultati di quasi 100 studi che indagavano sugli impatti dei matrimoni gay. Hanno scoperto che, dopo che gli Stati lo hanno legalizzato, i tassi di matrimonio sono aumentati a un ritmo maggiore di quanto potrebbe essere spiegato solo da quelli dello stesso sesso. I nuovi matrimoni sono aumentati tra l’1 e il 2% tra le coppie eterosessuali e circa il 10% tra tutte le coppie.

“Non troviamo alcuna prova di un ritiro dal matrimonio”, ha detto la coautrice dello studio Melanie A. Zaber, economista della RAND. “In effetti, ci sono prove che suggeriscono che estendendo i diritti matrimoniali a un numero maggiore di coppie, l’interesse per il matrimonio è aumentato. E questa scoperta non è limitata alle coppie dello stesso sesso: questo vale anche per la popolazione più ampia.”

Nessun calo dei matrimoni delle coppie etero

Inoltre, non si sono verificati diminuzioni nei tassi di matrimonio delle coppie di sesso diverso – come suggerito dagli oppositori del matrimonio paritario – né c’è stato alcun aumento nei tassi di divorzio di coppie di sesso diverso.

Matrimoni gay e benefici sull’equilibrio sociale

Lo studio della UCLA evidenzia alcuni impatti positivi che la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso avrebbe avuto sulla società in generale: dal miglioramento della salute fisica delle persone LGBTQ+ a un minor numero di crimini d’odio fino ad un aumento dei tassi di adozione a livello statale dopo il matrimonio. Negli Stati in cui il matrimonio gay era stato legalizzato, c’è stato un calo dei tassi di sifilide , HIV e AIDS. Inoltre le famiglie dello stesso sesso hanno registrato tassi più elevati di proprietà della casa e guadagni più elevati e hanno adottato più bambini. Il rapporto ha inoltre rilevato un calo dei crimini d’odio motivati ​​dall’orientamento sessuale e della discriminazione sul lavoro contro le persone LGBTQ+, e nessun peggioramento nell’opinione pubblica nei confronti delle coppie dello stesso sesso .