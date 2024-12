La spesa media degli italiani per il Natale è in calo rispetto al 2023, cresce invece il budget destinato alle vacanze, soprattutto verso mete estere. È la fotografia scattata dall’ultima edizione dell’Italy Holiday Shopping Outlook pubblicato da Bain & Company Italia, in collaborazione con Toluna. Mille i consumatori italiani coinvolti per esplorarne le tendenze di spesa durante il periodo natalizio.

Shopping natalizio: in calo la spesa per i regali

Secondo l’analisi, il 36% degli italiani prevede di ridurre il budget per i regali rispetto al 2023, mentre solo il 13% dichiara di voler aumentare la spesa. La spesa media stimata per i regali natalizi è di 207 euro, in diminuzione rispetto ai 228 dello scorso anno. Le fasce di reddito più elevate dichiarano di spendere in media 504 euro, quasi quattro volte la spesa media di chi ha redditi più bassi (150 euro).

Millennials e Boomers si confermano le generazioni con i budget più alti, mentre Gen Z e Gen X risultano le più propense a tagliare i costi (rispettivamente il 41% e il 36%).

Luigi Do, Partner di Bain & Company Italia, commenta: «Quest’anno i consumatori italiani mostrano una maggiore prudenza nella gestione del budget natalizio, influenzati dall’incertezza economica e dall’aumento del costo della vita. Tuttavia, il Natale resta un momento importante: gli italiani si orientano verso acquisti più mirati, sfruttando anche occasioni di acquisto anticipate come il Black Friday per ottimizzare le spese».

Il confronto con l’Europa

Gli italiani dimostrano un comportamento equilibrato tra acquisti online e in negozio, in linea con i consumatori inglesi. Al contrario, i tedeschi preferiscono lo shopping online, mentre i francesi prediligono i negozi fisici.

Alberto Motta, Associate Partner di Bain & Company, precisa: «Il Natale 2024 si profila come un momento di maggiore attenzione nella gestione dei budget per i regali, che si riflette anche in una maggiore preferenza per gli acquisti in negozio rispetto a quanto invece abbiamo registrato per il Black Friday. Emerge anche un desiderio crescente di vacanze, con una preferenza per mete che bilanciano tradizione e nuove esperienze».

Vacanze di Natale, in partenza il 40% degli italiani

Più di due italiani su cinque hanno pianificato una vacanza per Natale o Capodanno, un dato in linea con il 2023. Tra i vacanzieri, il 28% andrà all’estero (in aumento rispetto al 23% dello scorso anno), in particolare in Europa (66%), Nord America (13%) e Africa (12%). Le città d’arte (46%) sono la destinazione preferita, seguite da montagna (40%) e mare (17%).

La spesa media per le vacanze natalizie è in crescita, attestandosi a 597 euro, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. La maggior parte del budget è destinata all’alloggio (55%), ristoranti (45%) e divertimenti (36%). Gli italiani preferiscono soggiornare in case in affitto o B&B (41%), superando per la prima volta gli hotel (38%), seguiti da case di proprietà o di amici/parenti e agriturismi (18%).

