Parigi e le Olimpiadi, il Louvre ospiterà lezioni di yoga

A ll'interno di un programma culturale previsto dalla città di Parigi per le Olimpiadi, il museo del Louvre organizzerà sessioni di yoga e sport nelle sue gallerie

Parigi si sta preparando ad ospitare in grande stile i Giochi Olimpici. Fra le iniziative messe in campo dalla Ville Lumière, la possibilità di prendere parte nelle gallerie del Louvre a sessioni di danza, yoga e altre attività sportive. “Il Louvre è fisicamente nel centro di Parigi. Sarà fisicamente al centro dei Giochi Olimpici”, ha detto il direttore del museo più grande del mondo, Laurence des Cars. I Giochi si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto e saranno seguiti dalle Paralimpiadi, dal 28 agosto all’8 settembre.

Danza e yoga fra i capolavori del Louvre

Ai visitatori del Louvre sarà data opportunità di unire cultura e sport partecipando a una serie di laboratori, workshop e eventi ideati dal coreografo e ballerino Mehdi Kerkouche. L’obiettivo è far scoprire al pubblico le prestigiose collezioni del museo attraverso sessioni a metà strada fra visite guidate, danza, e allenamenti guidati da istruttori qualificati.

L’iniziativa, denominata “Run in The Louvre” è stata pensata a corredo della mostra “Olimpismo un’invenzione moderna, un patrimonio antico” (fino al 16 settembre) che celebra la cultura dei Giochi, ne ricorda il ruolo internazionale assunto in particolare nel periodo di grande rivalità fra le potenze occidentali alla fine del XIX secolo e ne ripropone l’essenza filosofica. “I visitatori – dice la descrizione della mostra – apprenderanno come sono nati i giochi moderni alla fine del XIX secolo: il contesto politico dell’epoca, le fonti iconografiche su cui si basavano e come gli organizzatori cercarono di ricreare le competizioni sportive dell’antica Grecia”.

Parigi in fibrillazione per i Giochi Olimpici

La cerimonia di apertura dei Giochi avrà luogo lungo la Senna, che costeggia il Louvre. Nella vicina Place de la Concorde è in costruzione uno stadio temporaneo per ospitare lo skateboard e la breakdance. La fiamma olimpica brucerà anche nei vicini giardini delle Tuileries.

Altri quattro musei parigini, tra cui il Musée d’Orsay, sede dei capolavori impressionisti, ospiteranno attività sportive o culturali legate alle Olimpiadi.

I punti di aggregazione destinati ai tifosi

Per tutta la durata delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, l’amministrazione parigina ha previsto iniziative sportive e culturali, concerti e 26 aree intorno alla capitale per accogliere i tifosi provenienti da tutto il mondo. Da Chelles a Torcy, passando per Nanterre, Étampes, Sceaux, Bandoufle, Vincennes o anche Saint-Quentin-en-Yvelines, la Courneuve e l’Île-Saint-Denis, ogni fan zone accoglierà fra le 500 alle 9.000 persone, trasmettendo gli eventi sportivi su maxi schermi e offrendo una varietà di attività, dalla musica dal vivo alla ristorazione. Presso due aree speciali situate nel centro e nel nord-est di Parigi i vincitori delle medaglie saluteranno il pubblico dal vivo.

“Per la prima volta nella storia dei Giochi, la città ospitante punta a creare Giochi popolari in cui l’entusiasmo olimpico possa essere condiviso sia nei luoghi degli eventi ma anche fuori dagli stadi, nel cuore della città, in ogni quartiere “, ha detto l’ufficio del sindaco.