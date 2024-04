Parigi 2024, scelti i portabandiera dell’Italia: Errigo e Tamberi

L a fiorettista Arianna Errigo e il saltatore Gianmarco Tamberi saranno i due portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il Coni ha annunciato ufficialmente i portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura dei Giochi di Parigi 2024, che si terrà il 26 luglio: saranno Arianna Errigo, 35enne schermitrice specializzata nel fioretto vincitrice di tre medaglie olimpiche, e Gianmarco Tamberi, 31enne medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel salto in alto. L’Italia avrà dunque alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi un doppio alfiere: accadde anche a Tokyo 2020, quando furono Elia Viviani e Jessica Rossi a sfilare con il tricolore.

I portabandiera da Mattarella il 13 giugno

Errigo e Tamberi riceveranno il Tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 13 giugno alle 11 al Quirinale, insieme ai portabandiera del Comitato Italiano Paralimpico. I nomi dei due portabandiera dell’Italia sono stati svelati dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio Nazionale.

Chi è Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi, classe 1992, parteciperà alle Olimpiadi per la seconda volta. Ha vinto l’oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020 ed è anche campione del mondo e due volte campione europeo all’aperto.

Chi è Arianna Errigo

Arianna Errigo, classe 1988, sarà alla sua quarta partecipazione olimpica. A marzo 2023 è diventata mamma di due gemelli, Mirea e Stefano. La gravidanza l’ha tenuta lontana dalle competizioni un anno. Ma 366 giorni dopo l’ultima gara – l’oro a squadre al mondiale del Cairo del 22 luglio 2022 -, a meno di cinque mesi dal parto è tornata in pedana per Mondiali di scherma di Milano dove ha vinto il titolo iridato a squadre e l’argento individuale. Ai Giochi ha vinto l’argento nel fioretto individuale e l’oro nella prova a squadre a Londra 2012 e il bronzo a squadre a Tokyo 2020. Inoltre vanta dieci ori (due individuali) e 22 medaglie complessive ai Mondiali. L’ultima, recentissima, medaglia a Tbilisi, dove – insieme ad Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini – la Errigo ha vinto l’oro nella prova a squadre della Coppa del Mondo di fioretto, grazie al successo in finale sulla Francia. E sabato era arrivato l’argento nell’individuale, con un podio tutto tricolore.

La stima di Malagò per i due portabandiera

La scelta, ha spiegato Malagò, rappresenta “un riconoscimento alla scherma e all’atletica italiana”. Parlando il Tamberi, il Presidente del Coni ha aggiunto come sia un premio “al ragazzo” sottolineando anche come dal 1988 con Mennea, l’atletica non avesse un portabandiera. “Gianmarco dopo Tokyo ha continuato a vincere tutto, è stato incredibile – ha aggiunto Malagò – Inoltre tutti hanno visto come ha caricato i suoi compagni, da vero capitano dell’atletica”.

Parlando della scelta della Errigo ha detto: “E’ un riconoscimento non solo alla scherma e all’atleta, ma lei è la testimonianza che si può continuare a essere atleti di vertice anche dopo esser diventata mamma di due bambini”.

Tamberi: “La notizia più bella”

“Quest’oggi non potevo ricevere notizia più bella, rappresentare la spedizione italiana ai Giochi di Parigi 2024 mi riempie d’orgoglio” ha commentato Tamberi aggiungendo che “sto vivendo un sogno”. “Riconosco che non sono sempre riuscito a rappresentare ogni singolo italiano in questi anni, ma credo anche che riuscire a farlo mantenendo la propria autenticità sia estremamente complesso. Quello che so, con ancora più certezza, è che ho sempre dato tutto me stesso allo sport, mettendolo davanti a qualsiasi altra cosa nella mia vita”, ha detto Tamberi in una dichiarazione.

“Ho cercato – prosegue – di essere un capitano degno del proprio ruolo. Qualcuno che potesse essere quanto più possibile di supporto ai compagni più giovani nei momenti difficili, cercando di creare un gruppo forte e soprattutto unito”.

Errigo: “Il cuore mi scoppia di gioia!”

“Portabandiera di Parigi 2024 insieme a Gianmarco Tamberi! Il cuore mi scoppia di gioia! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te lo hanno detto? Grazie Giovanni – ha scritto sui suoi profili social, la fiorettista azzurra, Arianna Errigo – e grazie a tutta la giunta Coni per aver creduto in me. Gimbo sarà un onore sfilare accanto a te!”.