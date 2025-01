L’inizio dell’anno coincide spesso con momenti di riflessione. Molte di noi si pongono nuovi obiettivi con la speranza di migliorare alcuni aspetti della propria vita. Ma come possiamo scegliere i propositi giusti e, soprattutto, come possiamo mantenerli nel tempo? Attraverso i consigli degli psicologi proviamo a esplorare quali sono le strategie più efficaci per stabilire e mettere in pratica le nostre buone intenzioni.

Porsi obiettivi Smart

Per arrivare a risultati concreti, gli psicologi consigliano di partire da obiettivi raggiungibili e specifici.

«Una delle mie frasi preferite in terapia è: ‘Smettila di sentirti obbligato‘», spiega al Guardian Jennifer Caspari, psicologa associata e terapista cognitivo-comportamentale in Colorado. Il senso è quello di «spogliarsi di quel senso del ‘dovere’“, e concentrarsi invece sui valori che si ritengono importanti.

Uno degli esercizi che la psicologa utilizza è quella di dare ai pazienti un elenco di parole basate sui valori, ad esempio “curiosità”, “indipendenza” o “successo”, per poi indagare sul significato che ognuna di esse rappresenta per loro. Se quel determinato valore non viene soddisfatto, allora forse è il momento di cambiare le cose. Se ad esempio la curiosità viene percepita come valore del quale non si è soddisfatti, si potrebbe allora iniziare con la lettura di un libro, l’iscrizione a un corso o andare al cinema una volta al mese. Tutti obiettivi realizzabili e specifici.

Questo approccio rispecchia la definizione di obiettivi “Smart”, un acronimo inglese che sta per “Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound” (ossia specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e vincolato al tempo).

Concentrarsi sul breve termine

Può essere utile anche iniziare con qualcosa di meno specifico, ma comunque incentrato sulle proprie esigenze, afferma la psicologa clinica Molly Sherb. «Il proposito per il nuovo anno cui stai pensando dovrebbe essere allineato con quello che stai facendo ora – afferma -, qualcosa a breve termine piuttosto che qualcosa che si programma per l’intero anno».

Stabilire obiettivi che comportino cambiamenti relativamente piccoli può portare ai maggiori successi. «Assicurarti di iniziare con ciò che ti sembra più facile», spiega Sherb. Il motivo? «Provare quel senso di realizzazione, di successo che ti manterrà motivato a fare le cose più difficili in futuro».

In ogni caso, l’obiettivo nel definire un proposito dovrebbe essere quello di entrare in contatto con se stessi, con i propri valori e con le proprie esigenze attuali, hanno affermato sia Sherb che Caspari.

