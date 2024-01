La stagione più sexy dell’anno? La scienza ci dice qual è…

S econdo la scienza, la stagione più hot per gli esseri umani è l'autunno. Motivo: seguiamo i ritmi della natura. Alla fine della settimana, poi, siamo più rilassate e propense all'amore. Ma attente al venerdì più asessuato dell'anno

I giorni più sexy dell’anno? Secondo diverse ricerche sono quelli autunnali. Secondo gli scienziati, infatti, come molti altri mammiferi, anche noi esseri umani siamo “riproduttori stagionali”. La stagionalità massimizza le nascite in tempi favorevoli.

Prendiamo, per esempio, le pecore. Partoriscono in primavera quando inizia a riscaldarsi e crescere l’erba. La loro stagione riproduttiva inizia cinque mesi prima, nel tardo autunno. Ebbene, secondo i ricercatori l’andamento stagionale delle pecore è simile a quello di molti altri animali di grandi dimensioni, compreso l’uomo.

L’autunno è la stagione più “sexy”

La fecondazione viene effettuata prima dell’inverno. Durante la stagione più fredda, infatti, molte specie risparmiano le energie spostandosi il meno possibile. Alcuni animali vanno in letargo, come gli orsi. Altri riposano sottoterra, in tane dove la temperatura rimane mite e il cibo immagazzinato è disponibile.

Anche noi umani seguiamo i ritmi della natura. Gli ormoni sessuali, compreso il testosterone, raggiungono il picco in autunno e sono al minimo in estate. Il desiderio sessuale dovrebbe essere, quindi, più elevato in autunno.

Ciò è particolarmente vero per le donne, per le quali il testosterone viene utilizzato per aumentare la libido, mentre il testosterone maschile ha un effetto meno affidabile sul desiderio sessuale.

Più nascite in primavera

Facci caso: la primavera è la stagione del parto. Durante questa stagione si registra ogni anno un netto, anche se piccolo, picco delle nascite. Questo modello è attribuito dai ricercatori a fattori biologici piuttosto che a modelli sociali come le vacanze annuali.

Il giorno più sexy è il venerdì

Ma qual è il giorno più sexy? Secondo diversi studiosi sono i venerdì d’autunno, quando torniamo a casa stanche ma felici, perché abbiamo davanti un weekend di riposo.

Ecco il giorno più asessuato dell’anno

Attenzione, però: sempre di venerdì ricorre anche il giorno più asessuato dell’anno. Proprio così. Secondo quanto affermato dal dottor Babak Ashrafi, esperto di Superdrug Online Doctor, in una intervista al britannico Guardian, la diminuzione delle ore di luce durante l’inverno può sconvolgere i ritmi circadiani, l’orologio interno che controlla i modelli di sonno, il rilascio di ormoni, l’appetito, la digestione e la temperatura corporea.

“Una minore esposizione alla luce solare e trascorrere più tempo in casa si traduce anche in carenze vitaminiche, che possono farti sentire più stanca nei mesi invernali”, ha spiegato Ashrafi. “Poiché i livelli di energia sono molto più bassi a causa della stanchezza, questo può influenzare la libido e il desiderio sessuale”.

Troppo stress in inverno

L’inverno è in particolare un periodo di maggiore stress: gli obblighi delle vacanze e le festività riempiono il calendario, mentre la spinta a finire le liste di cose da fare entro la fine dell’anno aumenta. “Lo stress e le preoccupazioni possono avere un impatto sul tuo desiderio sessuale, così come su altre aree della tua vita”, ha detto Ashrafi.

Il giorno più “asessuato” del 2023 è stato venerdì 11 dicembre. In questa data sono state segnalate così tante crisi di coppia, che è stato ufficiosamente consacrato “Breakup Day” in tutto il mondo. Per fortuna, prima del prossimo dicembre deve passare ancora un anno.