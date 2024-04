Svezia, la moda dei giovani di usare il Viagra: ecco perché

L 'utilizzo del farmaco che aiuta l'erezione è sempre più in aumento e gli esperti lanciano l'allarme

In Svezia sempre più giovani stanno chiedendo e ricevendo prescrizioni mediche di farmaci come il Viagra per aiutarli a mantenere l’erezione. Una recente statistica, pubblicata dal servizio sanitario nazionale del Paese, ha evidenziato un aumento del 200% di prescrizioni nell’arco di dieci anni. Dietro questo dato ci sono motivazioni che allarmano gli esperti.

Perché i giovani assumono il Viagra

Secondo il sessuologo svedese Kalle Norwald, questo significativo incremento è in parte dovuto alle pressioni sociali che influenzano le aspettative legate al sesso e portano ripercussioni sulla vita sessuale dei giovani. “L’idea che i ragazzi debbano essere sempre eccitati, felici e grati in modo da ‘performare’ al meglio, in altre parole durare a lungo, genera ormoni legati allo stress che sopprimono quelli legati all’eccitazione”, ha spiegato il sessuologo in un’intervista all’emittente pubblica Sveriges Radio. L’urologo Jonas Richthoff ha sottolineato che “si stima che almeno il 50% di queste prescrizioni sia legato a sintomi psicosomatici“, aggiungendo che “l’uso di questi farmaci può comportare effetti collaterali, pertanto bisogna essere cauti nell’assumerli”.

Allarme anche in Spagna

Lo stesso allarme è stato lanciato anche in Spagna, dove i ragazzi under 30 stanno facendo sempre più uso del Viagra. Ciò che preoccupa maggiormente i medici non è tanto l’assunzione del farmaco in sé, quanto il contesto in cui viene utilizzato. Spesso, infatti, il Viagra viene consumato durante in combinazione con alcol, aumentando il rischio di disfunzione erettile anziché risolverlo. Inoltre, quello che temono gli esperti, è che i giovani possano sviluppare una dipendenza dal sildenafil, il principio attivo del Viagra, che può avere come conseguenza ansia e depressione.

Il Viagra riduce il rischio di Alzaheimer

Il Viagra non produce soltanto effetti negativi. Anzi. Una nuova ricerca condotta dalla Cleveland Clinic ha indicato il sildenafil come potenziale farmaco per il trattamento dell’Alzaheimer. I ricercatori hanno scoperto una riduzione del 30-54% nelle diagnosi di malattia di Alzheimer tra i pazienti che hanno assunto sildenafil rispetto a coloro che non lo hanno fatto, tenuto conto anche dei vari possibili fattori confondenti come età, il livello socioeconomico, gli anni di studio. Inoltre, gli studiosi hanno anche dimostrato che il sildenafil abbassa i livelli di proteine tau neurotossiche, che sono note per essere associate alla malattia di Alzheimer quando si accumulano.

Rimedi naturali alternativi

A prescindere dall’età e tenendo a mente gli effetti positivi, ci sono alcune persone a cui è fortemente sconsigliata l’assunzione di questo farmaco. Il sildenafil va evitato ad esempio nei pazienti cardiopatici con rischio coronarico. Ci sono però dei rimedi naturali per recuperare una funzione sessuale maschile assopita o una libido bassa. Si possono assumere alimenti ricchi di sali minerali, stimolanti e afrodisiaci, come pinoli, mandorle, zafferano, aglio e sedano. Oppure erbe e radici che aumentano la resistenza, l’energia e la libido, come maca, ginseng e ginkgo biloba. Ci sono alcune verdure, come broccoli, cavoli, spinaci, barbabietole e lattuga, che favorisco la circolazione del sangue e l’erezione. Infine è importante ridurre il consumo di alcol e tabacco, che influiscono negativamente sulla vita sessuale.