Una ricerca rivela il tuo stato di salute da una stretta di mano

U na stretta di mano troppo forte, oppure troppo debole, potrebbe essere indice di un problema fisico. Ecco che cosa hanno scoperto gli scienziati

Lo sapevi che una stretta di mano può rivelare molto, oltre che sulla tua personalità, anche sulla tua salute, dal rischio di problemi cardiaci alla probabilità di ammalarti di demenza o depressione?

Diversi scienziati hanno studiato il modo in cui stringiamo la mano e hanno scoperto che potrebbe essere correlato alla nostra condizione fisica. Che si tratti di una stretta debole o di palmi sudati, ecco a cosa prestare attenzione.

Il legame tra una stretta di mano e problemi cardiaci

Una stretta di mano debole può essere un indicatore di futuri attacchi di cuore o ictus, secondo una ricerca della Queen Mary University di Londra. In uno studio finanziato dalla British Heart Foundation, gli scienziati hanno analizzato la forza di presa di quasi 5mila persone, scoprendo che una presa più debole era associata a cuori ingrossati e danneggiati.

Il professor Steffen Petersen, che ha guidato la ricerca del William Harvey Research Institute della Queen Mary, ha dichiarato nello studio: “La forza di presa della mano è una misura economica, riproducibile e facile da implementare, e potrebbe diventare un modo semplice per identificare le persone ad alto rischio di malattie cardiache e prevenire eventi importanti che cambiano la vita, come gli attacchi di cuore”.

È importante, però, tenere presente che questa ricerca non significa che avrai un infarto se ti ritrovi con una stretta di mano zoppicante o lotti per aprire un barattolo. Se sei preoccupata per la salute del tuo cuore o per la tua forma fisica generale, parla con il medico di famiglia.

Morte prematura

Uno studio condotto tra il 1951 e il 1976 ha mostrato che una minore forza di presa della mano era “significativamente associata a una maggiore mortalità per tutte le cause”.

Una ricerca separata pubblicata sul British Medical Journal ha rilevato che coloro che sviluppano una presa debole nella mezza età hanno un rischio maggiore del 20% di morte per malattie cardiache e respiratorie e cancro.

Infatti, l’indebolimento nel tempo della forza di presa potrebbe suggerire che la persona è a rischio di infarto, ictus e morte cardiovascolare più avanti nella vita. Ma attenzione: l’improvvisa perdita di presa o di movimento in un braccio o in un lato del corpo è uno dei sintomi più comuni di un ictus: bisogna correre immediatamente al pronto soccorso.

Stretta di mano e depressione: c’è un legame

Esaminando i dati di oltre 51mila persone di età superiore ai 45 anni per indagare su un potenziale legame tra umore basso e una stretta di mano debole, gli scienziati hanno scoperto che una minore forza di presa della mano è spesso associata a una maggiore probabilità di depressione.

La valutazione precoce della forza di presa della mano può identificare le popolazioni a rischio di depressione tra gli adulti di mezza età e gli anziani.

Le persone che soffrono di depressione spesso perdono la motivazione e si sentono stanche, quindi non è insolito che diventino fisicamente meno in forma, il che potrebbe manifestarsi con una stretta di mano più debole.

Demenza

La perdita della forza di presa è stata anche collegata al declino delle funzioni cognitive e fisiche, specialmente negli anziani. Condizioni come l’artrite e la demenza sono entrambe legate a una minore forza di presa.

Anche se la ragione di ciò non è ancora chiara, può darsi che sia solo un segno precoce di un deterioramento più globale della salute, che include il declino cognitivo.

Hai le mani sudate? Anche se può essere dovuto al nervosismo o a una giornata calda, se è una cosa che persiste nel tempo senza nessuno di questi due motivi, potrebbe esserci dell’altro.

L’eccessiva sudorazione, nota come iperidrosi, può colpire tutte le parti del corpo, ma spesso le mani sono più evidenti. L’iperidrosi potrebbe essere un segno di iperattività del sistema nervoso simpatico. Potrebbe anche essere correlato a condizioni come ansia, stress o alcuni problemi medici.

Stretta di mano e problemi circolatori

Le mani fredde a volte possono essere il risultato di una condizione chiamata Fenomeno di Raynaud. I vasi sanguigni delle dita delle mani e dei piedi si chiudono, di solito in risposta al freddo, e le dita diventano pallide e fredde. Questo è molto comune e di solito è solo una lieve irritazione, ma per alcune persone può essere molto grave e causare problemi come ulcere sulle dita.

Occasionalmente, in particolare se il fenomeno di Raynaud inizia più tardi nella vita, potrebbe essere associato a una condizione sottostante più significativa come l’artrite reumatoide o il lupus.

Tutti i segnali di cui abbiamo parlato finora non sono definitivi, e possono variare in base a fattori individuali. In fin dei conti, una stretta di mano può darti una buona prima impressione, ma non dovrebbe essere usata per diagnosticare la salute di qualcuno che stai incontrando per la prima volta.