Gisele Bündchen ha dato alla luce il suo terzo figlio, il primo avuto con il fidanzato Joaquim Valente. La 44enne modella brasiliana è anche mamma di Benjamin Rein, 15 anni, e Vivian Lake, 12 anni, avuti dall’ex marito Tom Brady, stella del football americano. Dettagli sulla data esatta di nascita e sul sesso del bambino non sono stati rivelati. Secondo quanto riporta TMZ, che ha dato la notizia della nascita, madre e bebé stanno bene. Secondo il sito statunitense, il parto sarebbe avvenuto a Miami, probabilmente nella mega residenza che Gisele ha acquistato nel 2022 e in cui risiede con Valente.

Il matrimonio fra Gisele Bündchen e Tom Brady

Gisele Bündchen sposò Tom Brady nel 2009. Il matrimonio fra la supermodella e il quarterback della NFL è durato 13 anni. Dopo due figli e una storia d’amore che ha fatto sognare i fan di tutto il mondo, la coppia si è separata. Tom Brady, è anche padre del 17enne Jack, avuto dall’ex Bridget Moynahan.

La nuova storia d’amore con Joaquim Valente

Nel 2022, un mese dopo il divorzio con Brady, la top model ha iniziato una nuova storia d’amore con il 37enne Joaquim Valente, istruttore di jujitsu. «È la prima volta che sto con qualcuno che prima era mio amico», aveva dichiarato la modella al New York Times a proposito del nuovo fidanzato, liquidando come false le voci che davano la relazione con Valente nata quando il matrimonio con Brady era ancora in corso.

L’annuncio della gravidanza lo scorso autunno

Lo scorso autunno, era stato stato annunciato che la nuova coppia aspettava un bambino. Pur non avendo rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla sua gravidanza, una settimana fa la Bündchen ha pubblicato un video su Instagram in cui la modella appare di fronte al mare, con entrambe le mani appoggiate al ventre rotondo e questo messaggio: «La felicità è un lavoro interiore. Ricorda, sei l’unico ad avere il potere di creare la vita che desideri vivere».

