Harry, Meghan e i figli al compleanno di re Carlo? Le indiscrezioni

D avvero re Carlo vuole Harry, Meghan e i nipotini al suo 75esimo compleanno? Sono solo indiscrezioni, ma c'è chi ci spera...

Al funerale della regina Elisabetta c’erano tutti, ma all’incoronazione di Carlo III il principe Harry si è presentato solo. Era stata una permanenza brevissima quella del 6 maggio 2023, dopodiché il secondogenito del nuovo sovrano aveva fatto ritorno in fretta e furia in California, per festeggiare il figlio Archie. Per il compleanno di re Carlo, invece, si vocifera che il principe Harry tornerà a Londra con moglie e figli. Ma sarà davvero così? Il sovrano ci spera, forse…

Una sorpresa per il compleanno di re Carlo…

Il 14 novembre Carlo III spegnerà le sue 75 candeline. Cinque anni prima, in occasione dei suoi settant’anni, quello che allora era l’erede al trono britannico appariva sereno e sorridente circondato dagli affetti più cari. Nella foto ufficiale, scattata nei giardini di Clarence House, c’erano la moglie Camilla e i due figli, William e Harry, a loro volta accompagnati dalle rispettive consorti, l’impeccabile Kate Middleton e la già chiacchieratissima Meghan Markle. Per l’occasione anche i nipotini George, Charlotte e Louis. Erano tempi ben diversi, il principe Harry non era ancora diventato papà e a Buckingham Palace regnava il sereno. Di lì a poco, tuttavia, sarebbe arrivato il suo addio alla Royal Family e il trasferimento oltreoceano, poi un’infinità di accuse da parte sua e della moglie indirizzate proprio alla corona britannica.

La cerimonia di incoronazione – alla sola presenza del principe Harry – si pensava fosse un’occasione di rappacificazione, eppure tra i Sussex e la famiglia reale i rapporti sembrano ancora freddi e piuttosto tesi. Harry a Londra va solo un tribunale, dove prosegue la sua battaglia contro i tabloid, ma re Carlo sembra mandare segnali di distensione. I regali inviati ai nipotini sono solo un caso o la conferma di una rappacificazione imminente?

Non solo: in vista del suo 75esimo compleanno, re Carlo sarebbe intenzionato a organizzare una reunion di famiglia. Sarà l’occasione giusta per rivedere i due fratelli insieme?

Reunion di famiglia in vista?

A palazzo, per i 70 anni di colui che sarebbe diventato il nuovo re, era stata organizzata una grande festa e pare che per il suo 75esimo compleanno Carlo III voglia replicare… Lo sostiene la rivista “Hello!”, secondo cui «ci sono tutte le possibilità che il re opti per una celebrazione simile a quella dei suoi settant’anni». Dalle indiscrezioni pare che «che per un traguardo così importante» possa esserci «un’altra festa di quel tipo, con invitati tutti i membri della Royal Family». Ciò significa che Harry e Meghan lasceranno la loro villa di Montecito per raggiungere Londra? Il nuovo monarca britannico starebbe particolarmente soffrendo per il rapporto ormai sgretolato con il figlio minore e per il suo compleanno potrebbero sbarcare nel Regno Unito anche i piccoli di casa, Archie e Lilibet.

Per il momento non sono stati fatti annunci ufficiali, ma c’è già chi spera che la rappacificazione sia vicina. Potrebbe essere l’occasione giusta per avvicinare i due nipotini al loro nonno. Lilibet lo ha visto solo una volta, al Giubileo di platino della compianta Elisabetta II. Per il suo 75esimo compleanno, re Carlo riuscirà a scattare una nuova foto in compagnia di due nipotini in più?