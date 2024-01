L a fine della collaborazione è stata annunciata attraverso i rispettivi profili social: entrambi hanno espresso parole di affetto e dispiacere

Dopo ben 23 anni è finita la collaborazione tra Tiziano Ferro e il suo manager storico Fabrizio Giannini. I due hanno annunciato la “rottura” attraverso i rispettivi profili social, utilizzando entrambi parole di stima, affetto e dispiacere. A destare preoccupazione nei fan sono state soprattutto le parole scelte dal cantante di Latina, che ormai da diverso tempo sta attraverso un momento difficile.

Il post di Tiziano Ferro

Ferro ha ricondiviso una foto postata da Giannini e ha scritto: “È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie”. A colpire i follower non è stata tanto la fine della lunga collaborazione, ma quel “ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più”. Una frase che sembra riassumere i mesi di dolore che sta vivendo il cantante, alle prese con il divorzio dal marito Victor.

Le parole d’affetto del manager

Anche Fabrizio Giannini, noto produttore discografico e primo a scritturare Tiziano Ferro all’inizio degli anni Duemila, ha dedicato parole di affetto al cantautore attraverso il suo account Instagram. “Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro – ha scritto condividendo una fotografia scattata a un concerto -. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi. Grazie Tiziano Ferro”.

“Non riesco più a cantare”

È un momento davvero delicato per Ferro, che deve affrontare la separazione dal marito e che sembra non trovare più la giusta motivazione per cantare. L’artista ha infatti cercato di spiegare ai fan cosa sta succedendo. In un video pubblicato il 25 dicembre ha detto: “Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, però è un anno un po’ particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica”. Ma, fortunatamente, Tiziano non ha detto di voler porre fine alla sua carriera. “Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, io sono qua per dirvi che sono certo che l’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove, che spero di fare con voi”, ha concluso.

Il nodulo alle corde vocali durante il tour

Solo qualche mese fa, il cantante aveva deciso di affrontare il tour in Italia nonostante un problema di salute. Un nodulo a una corda vocale gli ha creato non pochi problemi alla voce, ma niente poteva fermarlo dal salire sul palco per non deludere i suoi fan, in attesa da anni a causa della pandemia di Covid-19. Ulteriori controlli medici hanno poi rassicurato Ferro, che ha potuto evitare un’operazione.

Il divorzio di Tiziano Ferro da Victor

Ciò che, probabilmente, sta creando più dolore al cantante è il divorzio dal marito Victor, dopo quattro anni dalle nozze. Anche in questo caso Ferro aveva dato l’annuncio attraverso un post in cui parlava di una “separazione dolorosa”: “Adesso i miei bambini, Margherita e Andres, sono la priorità. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita”.