“Steve”. “William Wales”. “Danny Collins e Daphne Clark”. Sono alcuni tra i nomi che il principe William e Kate Middleton usano quando vogliono recarsi da qualche parte in incognito. A svelarlo sono gli esperti britannici di affari reali, secondo i quali talvolta la coppia di futuri re e regina d’Inghilterra utilizza persino i romantici nomignoli di “Mr e Mrs Smith”, resi noti dal film che fece innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie.

Una coppia quasi normale

Che William e Kate amino regalarsi momenti di vita normale non è una novità. La coppia ha anche deciso di crescere i propri tre figli senza tate e senza servitù. Ma il principe e la principessa del Galles, a sentire gli esperti, avrebbero anche l’abitudine di regalarsi weekend romantici fuori da Londra per i quali prenotano alberghi e ristoranti sotto “falso nome”. In questo modo riescono a garantirsi di passare piuttosto inosservati, e soprattutto di non trovare fotografi, giornalisti e curiosi ad attenderli.

William e Kate: i nomi in codice

Pare che il principe William avesse l’abitudine di utilizzare nomi finti anche prima di conoscere Kate, quando lui si era da poco iscritto al college. Secondo l’esperto di cose reali, Robert Jobson, che ha da poco scritto una biografia di Kate Middleton dal titolo Catherine, principessa del Galles, il primogenito di Re Carlo III si è iscritto all’Università di St. Andrews con il nome “William Wales”.

Ma dai suoi amici si faceva chiamare semplicemente “Steve”. In questo modo cercava di tenere lontani quei compagni che si sarebbero avvicinati a lui solo per il suo nome altisonante.

Mr e Mrs Smith

Dopo avere conosciuto Kate Middleton, il principe William avrebbe mantenuto l’abitudine di utilizzare nomi falsi. Specie quando la coppia si regalava qualche fuga romantica lontano dalle residenze reali. I due fidanzati prenotavano gli hotel a nome di “Mr e Mrs Smith”, oppure utilizzando alcuni tra i più diffusi e banali cognomi britannici.

A rivelarlo, all’epoca era stato il giornalista Andrew Morton che, nella biografia William e Catherine, aveva anche rivelato che durante una vacanza alle Seychelles i due avessero scelto di chiamarsi Martin e Rose Middleton.

William e Kate, nomi top secret

Sempre Kate e William avrebbero informato le guardie del corpo e gli addetti alla loro sicurezza che in alcune occasioni i loro “nomi in codice” sarebbero stati Danny Collins e Daphne Clark. Ma, in seguito a una fuga di notizie, li hanno poi modificati e oggi nessuno sa quali siano. Sono, infatti, top secret.