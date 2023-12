William e Kate: cartolina di Natale ritoccata? Giallo sui social

I reali britannici hanno pubblicato le tradizionali cartoline di Natale che li ritraggono. Re Carlo e la regina Camilla hanno scelto una foto sontuosa, William e Kate vogliono trasmettere un'immagine di normalità. Ma c'è un mistero

Su internet non si parla d’altro: da quando la famiglia reale britannica ha pubblicato le cartoline di Natale 2023, è tutto un vociare sullo stile scelto da re Carlo e dalla regina Camilla e su quello, completamente opposto, del principe William e Kate Middleton. La foto di questi ultimi, poi, è al centro di un vero e proprio giallo social.

La cartolina di Natale di re Carlo e della regina Camilla

Per la tradizionale cartolina di Natale, il re e la regina d’Inghilterra hanno scelto una loro foto ufficiale scattata dal fotografo Hugo Burnand nella Sala del Trono di Buckingham Palace il giorno dell’incoronazione. I sovrani indossano le vesti reali e hanno sul capo la corona.

Gli auguri in jeans di William e Kate

William e Kate hanno, invece, scelto uno stile completamente diverso per la loro foto di Natale: un’immagine in bianco e nero scattata insieme ai loro figli George, Charlotte e Louis. Il ritratto è stato realizzato a Windsor dal fotografo Josh Shinner. Nell’immagine i duchi di Cambridge posano su uno sfondo semplice. Tutta la famiglia indossa camicie bianche e jeans coordinati.

Un abbigliamento casual che vuole trasmettere un’aria di normalità dopo le voci sui tradimenti da parte del principe William e su una crisi matrimoniale della coppia. Ma la foto è in netto contrasto con la sontuosità della cartolina di re Carlo e della regina Camilla, che hanno invece puntato l’attenzione proprio sul loro essere regnanti. Forse, l’intento di William e Kate è quello di avvicinarsi di più ai sudditi, di apparire come una famiglia normale.

Peccato che sui social non siano sfuggiti alcuni particolari, che hanno acceso una discussione. La foto di William, Kate e famiglia presenterebbe tracce di un ritocco fatto al computer. Che sia davvero così?

L’omaggio a Lady Diana

Gli estimatori dei duchi di Cambridge si soffermano a riflettere sul fatto che il look casual sfoggiato dalla famigliola potrebbe celare un omaggio a Lady Diana, che introdusse abiti più désengagé sia in occasioni private che pubbliche.

William e Kate: è giallo sul fotoritocco

Contemporaneamente, c’è chi critica William e Kate e pubblica le prove del ritocco effettuato sulla loro foto di Natale. Quali?

Tanto per cominciare, alcuni follower dei duchi di Cambridge hanno notato che nella foto mancano le gambe del principe William dietro la sedia della principessa Charlotte. Altri utenti dei social network hanno fatto notare che manca anche il dito medio del principe Louis.

La foto è diventata virale su tutte le piattaforme social. Su X alcuni follower della Royal Family commentano i presunti ritocchi. “Ma al principe Louis manca davvero un dito o è Photoshop che è pessimo?”, chiede un utente. Un altro aggiunge: “Scusate, ma dov’è il dito del principe Louis?”. Mentre un terzo conclude: “Al bambino più piccolo manca un dito. E a William sembra che manchi una gamba. Photoshop fallisce ovunque”.

Fotoritocco o “effetto ottico”?

Al momento i diretti interessati non hanno commentato le critiche sui social. C’è, però, chi fa notare che la mancanza di una gamba del principe William e di un dito di suo figlio Louis potrebbe essere un “effetto ottico”.

Dunque, potrebbe non esserci stato nessun fotoritocco. In attesa di vedere William, Kate, George, Charlotte e Louis in prima fila durante l’annuale passeggiata dei Windsor verso la chiesa nella tenuta di Sandringham, il prossimo 25 dicembre, la questione rimane un giallo.