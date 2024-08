Per molti l’estate è sinonimo di vacanze. Ma per alcuni una o più settimane di ferie potrebbero essere troppo costose, in particolare quando si tratta di far viaggiare tutta la famiglia. Ecco, dunque, quali sono le località turistiche più convenienti d’Europa.

Sunny Beach, in Bulgaria, ideale per le vacanze

La destinazione europea meno costosa si trova in Bulgaria ed è Sunny Beach, la più importante località balneare del Paese, con più di 800 hotel e tantissima vita notturna. Secondo il recente “2024 Post Office Travel Money Family Holiday Report”, in collaborazione con Tui, la località bulgara sul Mar Nero ha sbaragliato la concorrenza, diventando la meta più economica d’Europa.

Una località a portata di tutti

La località bulgara è accessibile a tutti. A Sunny Beach, un tipico paniere di prodotti per le vacanze, che include pasti, bevande e tutto il necessario per una giornata in spiaggia, costa circa 130 euro, superando altre 16 popolari destinazioni europee. Il merito va al rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale che questa località è in grado di offrire.

L’inflazione ha danneggiato Marmaris, in Turchia

Sunny Beach ha ottenuto il primato nel 2024, sbaragliando Marmaris, in Turchia, che deteneva il titolo di meta più economica l’anno scorso. La località turca ha, però, visto i prezzi aumentare del 17,6% a causa dell’inflazione, scivolando così al secondo posto. Anche l’Algarve portoghese, pur mantenendo la sua posizione tra le prime tre, ha subito un leggero aumento dei costi.

La costosissima Ibiza

Se a Sunny Beach il portafoglio non soffre eccessivamente, in altre località la situazione è ben diversa. Ibiza, ad esempio, si conferma la destinazione più cara, con un paniere di prodotti che costa più del doppio rispetto a Sunny Beach. Anche la Costa del Sol spagnola, pur registrando un lieve calo dei prezzi, rimane una meta piuttosto costosa.

Spagna e Grecia, le vacanze economiche

Dopo le prime tre posizioni, occupate da Sunny Beach in Bulgaria, Marmaris in Turchia e l’Agarve in Portogallo, il resto della classifica è quasi tutto per Spagna e Grecia. Subito fuori dal podio c’è la Costa del Sol, in Spagna, seguita da Papos, a Cipro, e da Kos, in Grecia. La settima posizione è occupata da Lanzarote, alle isole Canarie, e l’ottava da Rodi, in Grecia. A chiudere le prime dieci posizioni troviamo Maiorca, alle Baleari, e Corfù, in Grecia.