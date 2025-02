Anche i capelli risentono del passare del tempo. Te ne accorgi lentamente, man mano che l’età avanza. E non si tratta solo del colore che cambia: potresti cominciare a vedere una caduta più abbondante, oppure diventano più fini e fragili. Ma è possibile prevenire o correre ai ripari?

Capelli sempre più grigi

Magari hai già iniziato a vedere i primi capelli bianchi. Talvolta iniziano a comparire anche in giovane età, a causa dello stress o di fattori genetici. Di fatto, più invecchi e più i tuoi capelli ingrigiscono. Tornare indietro non si può. In questi casi le soluzioni sono due: coprirli con una tintura, creare un aspetto più uniforme con i colpi di luce. Oppure potresti enfatizzarne la lucentezza, come ha fatto l’attrice Andie Macdowell, e come fanno molte altre star di Hollywood.

Ma quando crescono?

Hai fatto un taglio un po’ troppo drastico e aspetti che i tuoi capelli ricrescano. Con l’avanzare dell’età, la crescita può rallentare. In questo caso, forse qualche soluzione c’è. Il primo passo è controllare che tu non abbia carenza di qualche nutriente, come il ferro e la vitamina D. Se il problema è questo, una cura vitaminica può aiutare a velocizzare la crescita. Però, se non è questa la causa, allora si tratta di una conseguenza dell’invecchiamento.

Niente paura: alcune soluzioni esistono. Per esempio il minoxidil, un principio attivo che, se applicato a livello cutaneo, favorisce la crescita dei capelli. Anche tagliarli regolarmente può favorire il mantenimento di una crescita sana, poiché tagliandoli rimuovi le doppie punte che possono causarne la rottura e farli sembrare più sottili.

I capelli diventano più fini

Se da un po’ di tempo ti sei accorta che i tuoi capelli sono diventati molto più fini, nessuna preoccupazione: è colpa dell’età. Però, se questo ti crea problemi, potresti provare a risolvere utilizzando i prodotti e gli integratori che aiutano la crescita. Introduci nella tua dieta la frutta secca. Anche la biotina o gli oli naturali come l’olio di ricino possono aiutare.

Ma quanti ne perdo?

Te ne accorgi quando fai la doccia: appena hai finito, noti tanti capelli sul pavimento. Li stai perdendo a causa dell’età. Non lasciarti sopraffare dall’angoscia: in questo caso i prodotti anticaduta e quelli che favoriscono la crescita possono rivelarsi utili.

Prova con il minoxidil topico. Stimola la circolazione sanguigna con massaggi in modo da favorire la fornitura di sostanze nutritive ai follicoli piliferi. Anche gli oli per capelli potrebbero aiutarti, poiché migliorano le condizioni del cuoio capelluto.

