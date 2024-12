La stagione invernale può mettere a dura prova i capelli. Freddo e umidità possono causare secchezza e fragilità. Inoltre, l’aria nelle nostre case è più secca a causa dei riscaldamento e questo può portare a perdere l’umidità naturale dei capelli, rendendoli ancora più fragili. Asciugandosi, il cuoio capelluto diventa squamoso, il che può portare alla forfora. Anche cappelli o sciarpe in lana possono causare danni, in quanto provocano elettricità statica e aggrovigliamenti.

Crescita dei capelli: l’inverno influisce?

Per quanto riguarda la crescita dei capelli, il freddo non la arresta completamente. Alcune persone, però, potrebbero notare anche questo effetto sulla loro chioma. Infatti, secondo gli esperti, quando le temperature sono più rigide, la circolazione sanguigna al cuoio capelluto può diminuire in quanto i vasi sanguigni si restringono. Questa circolazione limitata può impedire l’arrivo dei nutrienti necessari e dell’ossigeno ai follicoli piliferi. Di conseguenza, la crescita dei capelli rallenta.

In inverno, poi, c’è meno luce solare. Quindi, si riducono i livelli di vitamina D, che promuove la stimolazione dei follicoli e il ciclo di crescita dei capelli.

Massaggia i capelli ogni giorno

Per mantenere la chioma sana e promuoverne la crescita, dovresti fare massaggi regolari al cuoio capelluto, in modo da aiutare i nutrienti a raggiungere efficacemente i follicoli piliferi. Alcuni ricercatori hanno scoperto che questo massaggio dopo ventiquattro giorni contribuisce anche ad aumentare lo spessore dei capelli. Prova a massaggiare il cuoio capelluto con le punte delle dita facendo movimenti circolari per circa 10 minuti al giorno o alcune volte alla settimana. Ecco altri consigli.

Idrata il cuoio capelluto

Per combattere la secchezza prova a inglobare nella tua routine di cura dei capelli anche l’olio di cocco, di ricino o di argan. Sono ottimi rimedi naturali e aiutano a fare crescere i capelli in inverno, in quanto possono ridurne la rottura. Inoltre, li rendono più lucidi e sani. Massaggia delicatamente il cuoio capelluto e le ciocche con uno di questi oli. Lascialo agire per almeno un’ora e poi lavaro via con uno shampoo delicato e che favorisce la crescita.

Crescita dei capelli: l’importanza della dieta

La bellezza e la forza dei capelli passa anche dalla dieta. Biotina, zinco, ferro e acidi grassi omega-3 sono alcuni tra i nutrienti che possono rendere i capelli più forti, sostenerne la crescita e prevenire la rottura. Prediligi alimenti come uova, mandorle e avocado per fare il pieno di biotina. Scegli anche cibi ricchi di zinco come spinaci e carne rossa e fonti di omega-3 come pesce, semi di chia e noci.

I giusti integratori

Non solo dieta: aiutati anche con integratori ad hoc contenenti vitamina D, vitamine del complesso B e collagene. Così fornirai nutrienti essenziali ai follicoli piliferi e la crescita sarà più intensa.

Usa un siero per la crescita dei capelli

Per aiutare la crescita dei capelli prova un siero a base di minoxidil, che aiuta a combatterne la perdita stimolando i follicoli piliferi e migliorando la circolazione sanguigna. Basta usarlo direttamente sui punti dove noti un diradamento. Continuando a usarlo per alcuni mesi, vedrai la differenza.

Combatti la forfora

Se soffri di forfora, prova a usare uno shampoo di ketoconazole. Si tratta di un prodotto antimicotico che può aiutarti a ridurre l’infiammazione sul cuoio capelluto che ostacola la crescita dei capelli durante l’inverno. Applicalo due o tre volte a settimana e massaggialo delicatamente, quindi risciacqua.

Crescita dei capelli: la terapia del laser

Nei casi più complicati, una mano d’aiuto può arrivare dalla laserterapia a basso livello, che utilizza la tecnologia laser per stimolare i follicoli piliferi inattivi e aumentare la loro attività migliorando la circolazione sanguigna e la rigenerazione cellulare.

No acqua calda

Durante la stagione invernale hai la tendenza a usare acqua molto calda quando fai la doccia. Se hai problemi di crescita dei capelli, dovresti evitare. Infatti, l’acqua calda rimuove gli oli naturali dal cuoio capelluto, così i capelli diventeranno più secchi e si spezzeranno più facilmente. Per ridurre i danni, meglio usare acqua tiepida.

Cura i disturbi infiammatori

Talvolta i capelli non crescono a causa di infiammazioni di cui soffriamo. Per esempio, se hai la psoriasi, devi fare attenzione alla tua chioma. Infatti, l’infiammazione può indebolire i follicoli piliferi. Cura la psoriasi e fatti consigliare dal tuo medico shampoo medicati, corticosteroidi o terapia della luce per ridurre l’infiammazione e sostenere la crescita.

La giusta umidità per fare crescere i capelli

Fai attenzione al tasso di umidità nella tua casa o sul luogo di lavoro. Potresti aiutarti con gli umidificatori, che aiutano a combattere la secchezza dell’aria causata dai riscaldamenti. L’uso di umidificatori può prevenire la secchezza del cuoio capelluto e fornire un ambiente sano per la crescita dei tuoi capelli.

Leggi anche 10 tendenze capelli del 2024 che rivedremo nel 2025