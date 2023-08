Come prendersi cura dei capelli secchi: le regole da non scordare

I vostri capelli in estate sono sempre più secchi e danneggiati? Ecco una serie di regole da seguire per dare loro nuova vita. Vedrete, seguendo questa hair routine, la vostra chioma tornerà sana, forte e lucente.

Attente al phon

Evitate di utilizzare il phon ad alte temperature avvicinandolo alla cute e alla radice dei capelli! Tenetelo sempre a una certa distanza e se avete tempo e modo in estate asciugate i capelli all’aria aperta.

Spazzola e pettine

Se notate che i capelli si spezzano frequentemente e con facilità, cambiate la vostra spazzola. Utilizzate un pettine in legno o una spazzola a setole lisce e morbide, evitando quelle con delle piccole sfere all’estremità. Non spazzolate i capelli quando sono bagnati, aspettate che siano asciugati anche solo in parte e pettinate delicatamente.

Piastra e ferro? Con moderazione

Cercate di evitare più possibile strumenti ad alte temperature come piastra e ferro perché un loro utilizzo frequente indebolirebbe la struttura dei vostri capelli, danneggiandoli.

No ai trattamenti invasivi

Limitate più che potete trattamenti invasivi a base di agenti chimici (colorazioni, decolorazioni e permanenti) che possono compromettere seriamente la salute dei vostri capelli.

Occhio al sole

Fate attenzione ai raggi ultravioletti. Se i vostri capelli sono già danneggiati, cercate di proteggerli da prolungate esposizione al sole.

Usate prodotti specifici

Usate sempre uno shampoo e un balsamo specifico che possano idratare e nutrire al meglio i capelli secchi e danneggiati.

Sì alle maschere

Effettuate una maschera almeno una volta alla settimana. Questo trattamento ristrutturante farà bene ai vostri capelli.

Usate degli oli

Utilizzate degli oli anche sui capelli asciutti, concentrandovi molto sulle punte. Contribuiranno a dare morbidezza e luminosità alla vostra chioma.