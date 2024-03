Come schiarire i capelli: le tecniche e i metodi naturali

N on solo tinture chimiche e prodotti per la decolorazione: per schiarire i capelli ci sono altre tecniche naturali fai da te da provare in casa

La primavera sta arrivando e il sole richiama i nostri capelli finalmente al vento. Non vedevamo l’ora di toglierci i cappelli per farli respirare e adesso magari il nostro sogno è vedere i nostri capelli più chiari. Ma se non vogliamo rovinarli ricorrendo a tinture troppo aggressive, esistono dei metodi per farli risplendere alla luce del sole senza prenotare un appuntamento dal parrucchiere. Oggigiorno esistono diverse modalità per schiarire i capelli, sia in modo ‘artificiale’ sia in modo naturale. Avere dei riflessi più chiari è un desiderio di molte persone che però, nel contempo, non vogliono rovinare il cuoio capelluto o spendere una fortuna dal parrucchiere. Niente paura: ad oggi si contano decine di prodotti naturali in grado di schiarire i capelli e ci sono anche numerose tecniche fai da te.

Schiarire i capelli

I capelli chiari per molte persone sono una forte attrattiva, specialmente considerando che nella maggior parte dei casi donano luminosità al viso. Tuttavia decolorare i capelli con prodotti chimici può essere abbastanza dannoso per quest’ultimi, specialmente per chi ha una chioma sottile. In commercio esistono tanti prodotti chimici e tinture appositamente pensate per schiarire i capelli. Ma l’utilizzo prolungato di questi prodotti potrebbe danneggiare il cuoio capelluto e rendere le chiome secche e opache. Per questo motivo, vi proponiamo alcuni metodi naturali che potete provare in casa per schiarire i capelli. Una premessa però è d’obbligo: schiarire i capelli con i prodotti naturali non garantisce un’efficacia pari alle tinture chimiche. Il risultato dipende molto dal colore di base dei capelli. Più i capelli sono scuri, più la decolorazione è difficile. Sui capelli chiari, il prodotto naturale riesce ad agire con più incisività.

Come schiarire i capelli con curcuma e miele

Una delle tecniche naturali più utilizzate per schiarire i capelli è quella di applicare sul cuoio capelluto un impacco di curcuma e miele.

Le proprietà della curcuma

La polvere di curcuma contiene sali minerali, potassio, vitamina C e curcumina, efficace per il trattamento del cuoio capelluto e attiva come riflessante sulle fibre capillari. Sulla cute svolge un’azione decongestionante e risulta utile per contrastare la caduta dei capelli e stimolarne la ricrescita. Svolge anche un’azione purificante che, in caso di forfora, calma il prurito e lenisce le irritazioni. Inoltre, ha un’azione illuminante, offrendo una speciale luminosità ai capelli.

Le proprietà del miele

Il miele, definito non a caso il “nettare degli dei”, ha caratteristiche lenitive, nutrienti e antibatteriche. Agisce direttamente sui capelli, nutrendoli e purificandoli. Svolge anch’esso un’azione purificante, eliminando le cellule morte dalla cute. È efficace per prevenire la forfora e alleviare il fastidioso prurito che questa genera. Idrata i capelli in profondità grazie alle vitamine e ai minerali di cui è composto.

Trattamento

La curcuma può far virare la colorazione sulle tonalità dell’arancione, quindi fate attenzione al dosaggio e valutate se sia il caso di utilizzare questo ingrediente nel caso abbiate i capelli chiari.

Diluite un cucchiaino di curcuma in una tazza d’acqua bollente. Una volta raffreddato, utilizzate il miscuglio come shampoo e sciacquate i capelli.

Dopo il risciacquo, applicate un balsamo miscelandolo con 3 cucchiai di miele di acacia o millefiori, e lasciatelo in posa per 30/40 minuti. Infine, procedete all’ultimo lavaggio.

Come schiarire i capelli con metodi naturali

Una delle principali preoccupazioni di chi vuole schiarire i propri capelli è quella di rovinarli. Per evitare di arrecare danni al cuoio capelluto è consigliabile affidarsi quindi a dei metodi naturali. Oltre al metodo curcuma e miele ne esistono tanti altri: scopriamo quali.

Sole e mare

Il metodo più naturale in assoluto? Consiste nell’affidarsi all’estate e al caldo. Sole, mare e salsedine sono da sempre gli alleati perfetti per una schiaritura naturale dei capelli: si verrà a creare inoltre un effetto molto omogeneo.

Prodotti naturali per schiarire i capelli: la camomilla

Così come il sole, il mare e la salsedine, esistono ulteriori prodotti naturali particolarmente validi per la schiaritura dei capelli. Alcuni vantano una grande notorietà, come per esempio il miele e la curcuma di cui vi abbiamo già parlato, ma anche il limone e la camomilla. Si tratta di sostanze che, oltre alle numerose proprietà benefiche, vantano un grande effetto schiarente. Gli impacchi di camomilla sono senza dubbio una delle soluzioni migliori per schiarire i capelli in modo naturale.

Questo è probabilmente il rimedio più vecchio del mondo per schiarire i capelli, e a quanto pare funziona. Il procedimento è davvero semplice in quanto consiste in un impacco costituito da fiori di camomilla essiccati e acqua bollente. Al termine della preparazione è necessario far raffreddare il composto e applicarlo solo dopo lo shampoo e il balsamo. Infine, bisogna lasciarli asciugare al naturale. Dopo qualche applicazione si vedranno dei riflessi biondi da lasciare a bocca aperta.

Prodotti naturali: il limone

Uno degli schiarenti più diffusi e apprezzati al mondo è il limone. Questo prodotto va semplicemente spremuto e diluito nell’acqua, dopodiché deve essere cosparso sui capelli per il tempo che si vuole, in base al risultato che si desidera ottenere.

Prodotti naturali: il miele

Sebbene molte persone siano scettiche riguardo questa opzione, il miele è una delle sostanze più utili per schiarire i capelli. Mediante degli impacchi e delle maschere al miele, è possibile ottenere delle schiariture molto naturali. Il miele, infatti, meglio ancora se unito al limone, forma una maschera schiarente, da applicare prima di lavare i capelli. Mescolare due cucchiaini di balsamo, tre di miele d’acacia e uno di limone, per ottenere una crema da lasciare in posa per 40-50 minuti. Dopo basta lavare via tutto con un normale shampoo ed entro poche applicazioni qualche riflesso biondo inizierà già a vedersi.

Prodotti naturali per schiarire i capelli: la cannella

Questa spezia, mescolata con un po’ di balsamo, diventa una maschera miracolosa che renderà i capelli più radiosi. Cospargere il composto in tutta la testa e lasciar agire le proprietà della cannella tutta la notte. La mattina si possono lavare i capelli come al solito, e in meno di un mese si potranno vedere i primi risultati, soprattutto se si hanno i capelli scuri. Non effettuare questo trattamento più di una volta alla settimana.

Prodotti naturali: la birra chiara

Ecco un buon metodo che sfrutta ciò che rimane in frigo. La birra può donare dei riflessi color miele, e anche in questo caso si deve applicare prima dello shampoo. Bisogna solo lasciar sgasare una lattina di birra chiara, rovesciarla in un contenitore abbastanza grande e immergerci in capelli per cinque minuti. Poi avvolgerli dolcemente in un asciugamano e lasciar riposare per un’ora. Infine procedere con il normale lavaggio e dopo qualche trattamento si potranno vedere i risultati sperati.

Schiarire i capelli con il balayage

Pur non essendo una tecnica naturale, schiarire i capelli con il balayage garantisce un effetto naturale e delicato, perfetto per dare nuova luce alla chioma.

Cos’è il balayage

Nato in Francia negli anni Settanta, il balayage ha trovato il suo successo negli Usa, per poi ritornare con un gran seguito anche nel Vecchio Continente. Si tratta di una tecnica di schiaritura amatissima, che non passa mai di moda. È elegante e delicata, ancora gettonatissima nei saloni. Il segreto? I riflessi sfumati, quasi baciati dal sole, e quel suo tocco di naturalezza, che rendono il balayage amato dalle donne di tutte le età.

Il balayage biondo resta il più conosciuto, ma ti sbagli se pensi che devi per forza imbiondire i tuoi capelli. La tecnica, infatti, è versatile, si può personalizzare molto bene e si adatta perfettamente alla tua tonalità naturale. Quindi, prova le sfumature rosse o castane, quelle color caramello o miele. Anche se sei bruna, il balayage può irradiare la tua chioma. Si tratta di una modalità di schiaritura a mano libera. Per realizzarla, è necessario decolorare i capelli di una o due gradazioni rispetto al colore naturale. La tua chioma apparirà più lucente e luminosa, donando all’acconciatura un effetto sfumato, naturale e omogeneo, senza stacchi netti.

Come si esegue il balayage

Per un risultato che sia veramente mozzafiato, è bene affidarsi ai migliori hairstylist. Per eseguire la tecnica, i capelli devono essere divisi in grandi ciocche, quasi formando le punte di una stella, poi si procede con la decolorazione su alcune zone. Naturalmente resta fondamentale l’armonia delle sfumature, dando vita a un gioco sinuoso di luci e ombre.

La moda delle star

Insomma, è la tendenza del momento e anche le vip non possono farne a meno. Silvia Toffanin, per esempio, ha usato il balayage per schiarire i suoi capelli castani. Il chiaro appare ben bilanciato dallo scuro: e così ecco che il castano delle radici si trasforma gradualmente nel biondo freddo delle punte. Le due tonalità si fondono in maniera omogenea, equilibrata e naturale.

Le differenze con lo shatush

All’apparenza tra balayage e shatush non vi sarebbe alcuna differenza. In entrambi i casi, infatti, si schiariscono i capelli conferendo alla chioma un aspetto naturale. La procedura però non è la stessa. Se lo shatush prevede solo la decolorazione, con il balayage è possibile prima decolorare e poi colorare. In questo caso, inoltre, la tinta riguarda l’intera chioma. Con lo shatush, invece, sono coinvolte solo le punte. Diversa anche l’applicazione: nel primo caso si dividono i capelli in ciocche e poi si passa il colore, mentre nel secondo caso le ciocche vanno prima cotonate e poi si applica il decolorante.

Le differenze con i colpi di sole

Per schiarire e illuminare i tuoi capelli puoi optare anche per i colpi di sole, ma perché sono diversi dal balayage? In quest’ultimo caso, applicando il decolorante a mano libera, si ottiene un effetto più movimentato. La modalità e il risultato sono diversi quando si parla di colpi di sole (o highlights). In tal caso, infatti, il colore deve essere applicato in modo netto su ciocche precise, più o meno ampie. La posa del prodotto sui capelli deve poi avvenire all’interno delle cartine di alluminio. Così facendo, il decolorante evita di toccare zone della chioma che non si vogliono schiarire.