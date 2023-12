L’acqua di riso fa bene ai capelli: tutti i benefici e come prepararla a casa

N ell'antichità, le dame di corte giapponesi passavano sui capelli ogni giorno acqua di riso per rinforzarli. Oggi lo fanno le ragazzine su TikTok. Ecco perché il trend diventato virale sui social network fa davvero bene

Se cerchi un rimedio naturale ed economico per rinforzare e nutrire i tuoi capelli, l’acqua di riso potrebbe essere la soluzione che fa per te. Si tratta di un’antica tradizione orientale, che si basa sulle proprietà benefiche dell’amido contenuto nel riso.

Un trend virale su TikTok

Di recente su TikTok sono diventati virali video di persone che usano l’acqua di riso per fare crescere i capelli. L’hashtag #RiceWaterHairGrowth ha totalizzato oltre 4 milioni di visualizzazioni in poco tempo.

Si tratta di un rimedio molto conosciuto e usato in diversi Paesi del mondo. In India, Cina, Corea e Giappone le donne vi si lavano i capelli da secoli, poiché conoscono bene le sue proprietà rinforzanti.

Secondo un articolo pubblicato sul Journal of Cosmetic Chemists, tra il 794 e il 1185 le dame di corte giapponesi passavano con un pettine quotidianamente l’acqua di riso tra i capelli, che portavano lunghi fino al pavimento.

Perché l’acqua di riso fa bene ai capelli

Che faccia bene ai capelli lo dice anche la scienza. È tutto merito dell’amido, di cui è ricca e che contiene molte vitamine e minerali benefici. Infatti, è ricco di vitamina E, magnesio, zinco e antiossidanti.

Nel riso è poi presente un altro elemento chiave, l’inositolo, che viene utilizzato per i trattamenti contro la caduta dei capelli. Questi ingredienti lavorano insieme per ridurre al minimo la rottura, portando a capelli più lisci, più lunghi e più forti.

Come fare l’acqua di riso per i capelli

Prepararla a casa è facilissimo. Tutto ciò di cui hai bisogno è riso e acqua. Per prima cosa, sciacqua una tazza di riso per rimuovere eventuali impurità. Quindi versalo in una coppa con quattro tazze di acqua bollente.

Lascialo in ammollo per un massimo di 24 ore. Quindi filtra l’acqua in una bottiglia e conserva in frigorifero per un massimo di una settimana.

Come si applica

Applica l’acqua di riso prima di shampoo e balsamo, massaggiando il cuoio capelluto e lasciandola agire per qualche minuto prima di risciacquare i capelli.

In alternativa, puoi usarla come maschera condizionante per 20 minuti e per una o due volte alla settimana. I risultati saranno presto visibili.