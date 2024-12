La prossima volta che prenoti un appuntamento dalla tua manicurist, fallo per due persone. Infatti, c’è un trend che si sta diffondendo a macchia d’olio sui social e che è destinato a diventare sempre più virale: le couple nails o unghie abbinate per coppie.

Un trend nato sui social

A sostenere che, tra i trend del 2025, quello delle Couple nails diventerà sempre più diffuso è Pinterest, la piattaforma social visiva che aiuta a trovare idee come ricette, idee per la casa e ispirazione di stile e beauty, che da undici anni pubblica un rapporto dove prevede quello che succederà in questi contesti nel 2025. Secondo il Pinterest Predicts 2025, il prossimo anno la Gen Z e i Baby Boomer dimostreranno l’affiatamento con il partner sfoggiando unghie abbinate.

Couple nails vs tatuaggi

Pensaci bene: per molto tempo a essere “abbinati” sono stati i tatuaggi. Ma sono “perenni”, una volta fatti è difficile eliminarli. E, quando una storia finisce, può diventare un problema.

Le unghie abbinate sono un’idea più fattibile da questo punto di vista. Una coppia può sfoggiarle per tutto il tempo in cui sta bene insieme, magari anche cambiando colori e stile a seconda della stagione o del momento. E se poi ci si lascia, basta una passata di acetone per cancellare tutto.

Le Couple nails sono un’espressione d’amore più versatile e meno permanente. Inoltre, sono una scusa per aiutare i partner a trascorrere del tempo insieme mentre si fa la manicure per poi camminare tenendosi per mano quando sarà finita.

Couple nails anche tra amiche

Su TikTok, i video dei fidanzati che sfoggiano manicure di coppia hanno accumulato milioni di visualizzazioni. I set abbinati non si contano e sono davvero per tutti. Inoltre, non è detto che si debba essere legati sentimentalmente: questa manicure può essere sfoggiata anche da amiche, compagni di una notte e così via. Non ci sono regole. Ecco qualche idea alla quale ispirarsi.

Black nails

Tra le ispirazioni che sono diventate virali su Instagram, ci sono le unghie nere di coppia. Ma non sono total black: vince la fantasia.

Couple nails Black & White

Bianco e nero nel 2025 saranno molto in voga. Anche per le unghie abbinate di coppia.

Red & White corto e mandorla

Unghie lunghe e a mandorla per lei, unghie corte per lui. Nei colori del rosso e bianco.

Differenze

Non è detto che i colori debbano essere uguali per entrambi. Basta la forma corta e il disegno.

Silver nails

Anche l’argento è un colore che vedremo spesso nel 2025. Va benissimo per lui e per lei.

Blue passion

Unghie lunghe per lei e corte per lui. E il colore dominante è il blu.

