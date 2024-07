Ormai lo sai: la french manicure è il trend del 2024. Ma, se stai cercando una declinazione ancora più semplice e facile da mantenere, dai un’occhiata al modello proposto da Leni Klum. La modella, figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, ha pubblicato sui social network le immagini delle sue unghie trasparenti.

Anche Jennifer Lopez le adora

Non è l’unica. Anche Jennifer Lopez lo aveva fatto prima di lei. Ma entrambe non si sono limitate a uno smalto incolore ma lucido: quella che sfoggiano è una vera e propria french manicure trasparente. L’ideale per l’estate, poiché è davvero semplice mantenerla intatta.

Leni Klum, unghie lunghe e lucide

Leni Klum adora le unghie lunghe. Ultimamente le preferisce a forma di stiletto. Inoltre, si orienta verso colori più tenui, come le “unghie al latte alla fragola” o le “unghie al latte” come quelle di Selena Gomez. Non c’è da stupirsi, quindi, che la sua ultima manicure sia ultra allungata con un colore sobrio che si abbina a qualsiasi outfit.

French manicure trasparente: com’è

La french manicure trasparente di Leni Klum è costituita da uno smalto nude lucido. Ma, invece di rifinire le unghie, con la classica punta francese, la parte superiore non è né bianca né lattiginosa, ma semplicemente trasparente. Che cosa rende questo stile così speciale? La lucentezza enfatizzata e l’aspetto delle unghie in gel.

Come realizzare la french manicure di Leni Klum

Se vuoi ricreare la manicure di Leni Klum, ci sono alcuni punti da tenere a mente. Tanto per cominciare, devi fare crescere unghie forti e sane, oppure optare per un allungamento in gel o acrilico da fare in un salone di bellezza. Se, però, vuoi farlo da sola, compra uno smalto rosa latte super trasparente con una finitura in gel. Puoi mescolarlo con un po’ di smalto extra trasparente. A questo punto, basterà aggiungere un top coat sempre trasparente e la manicure sarà completa.