G li oli cosmetici hanno una texture ricca. Sono multitasking. Non vanno confusi con quelli essenziali usati in aromaterapia. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra piccola guida agli oli vegetali, perfetti protagonisti della skincare di stagione

Con il freddo, arriva l’ora di aggiornare il beauty case. E sai quali sono i prodotti perfetti per la skincare d’inverno? I beauty oil: cosmetici dalla texture olio. «Grazie all’alta concentrazione di grassi affini a quelli naturalmente presenti nella pelle, gli oli vegetali hanno un ottimo potere nutriente e ristrutturante» spiega Umberto Borellini, cosmetologo. Inoltre, sul viso creano un efficace film protettivo che fa da barriera contro il freddo, evita la perdita d’acqua e quindi la disidratazione, causa principale di screpolature e arrossamenti». In più, la formula in olio è un passe-partout anche per corpo e capelli. Non ti piace tanto il suo effetto sulla pelle? Prova la variante secca: non unge e, rispetto a una tradizionale, si asciuga più velocemente. «Merito della composizione: per un olio secco si usano frazioni vegetali, cioè parti scomposte dell’olio, oppure siliconi “amici” della pelle, non dannosi» spiega l’esperto.

Massaggio cocoon

In inverno, si tende a trascurare la pelle del corpo, proprio quando invece, con il freddo che abbassa le riserve di acqua e compromette la parte lipidica, avrebbe bisogno di qualche attenzione in più. I prodotti in versione olio sono perfetti: ricchi ed emollienti, nutrono anche attraverso il massaggio che, stimolando il microcircolo, ne aumenta l’efficacia. Quali prodotti scegliere? Dipende dalle necessità personali. Il famoso olio di argan, unico per la sua concentrazione, di Omega 3 e 6 combinati a vitamine E ed A, è un potente idratante. L’olio di mandorla ammorbidisce la pelle del corpo, anche la più delicata, ha una spiccata azione elasticizzante, è il top per prevenire le smagliature. Quello di oliva è un S.O.S. per i punti più secchi, di jojoba nutre e ha proprietà antibatteriche. Tutti comunque hanno un ruolo importante, sull’olfatto: i loro aromi deliziosi rilassano. Prova ad applicarli sulla pelle umida, aumenteranno, i benefici della doccia e sarà più facile stenderli.

Beauty oil: nutrimento extra

Complice la sua texture ricca e densa, l’olio coccola la pelle del viso mentre svolge un’importante azione, nutriente e riparatrice sulla barriera cutanea. A seconda del blend di oli, poi, si può agire in maniera mirata su diversi problemi. Se hai bisogno di purificare, sono ok l’olio di cannabis o di moringa. Per un effetto antiage, ci vogliono quelli di marula, oliva o rosa mosqueta. Quello di melograno tonifica e, infine, l’olio di enotera agisce sulla luminosità. Molto amati sia in forma pura che racchiusi in creme e sieri, tutti regalano un alto tasso di sensorialità. Che si moltiplica con l’applicazione: l’olio puro si stende alla perfezione con le mani, magari effettuando un massaggio prolungato, oppure con il gua sha o con il jade roller. È anche un prodotto ottimo, per struccarsi: si lega alla componente oleosa del make up, lo scioglie del tutto e lascia la pelle morbida e perfettamente idratata.

Il beauty oil è multitasking dopo lo shampoo

Bastano poche gocce di olio per rendere i capelli morbidi. Ma attenzione: più che la quantità, conta l’applicazione. «Per un effetto riparatore, è meglio applicare l’olio sui capelli bagnati, dopo lo shampoo, quando le squame sono aperte e i principi attivi penetrano meglio» spiega Emanuele Esposito, hairstylist di Hairmed Salon a Milano. Applicato con le mani, a piccole dosi sulle lunghezze, districa e ammorbidisce, mentre qualche goccia in più chiude le doppie punte. «Al contrario, consiglio l’olio sui capelli asciutti solo per rifinire e lucidare l’acconciatura, mettere in ordine i baby hair che escono dalla coda di cavallo, prevenire l’effetto crespo nei giorni di pioggia» continua Esposito. L’olio è indicato se ti serve un impacco extra. Il problema può essere il risciacquo: soprattutto se i capelli sono lunghi, diventa particolarmente impegnativo. Allora fai così: applicalo solo sulle punte e sopra stendi, una dose di maschera in crema. Lascia agire per 20 minuti, quindi risciacqua bene. Garantisce l’esperto!

Scegli l’olio giusto per te

AVOCADO: con la sua azione elasticizzante, è ottimo su tutte le zone, rilassate, dall’ovale del viso alle braccia.

ARGAN: estratto dall’argania spinosa, “albero della vita” del Marocco, è antiossidante e rigenerante. MARULA: il suo concentrato di polifenoli antiossidanti e Omega 6 e 9, ne fa un antietà globale.

OLIVA: vero jolly delle cure beauty, ha un effetto tonificante, antiage e nutriente, strucca perfettamente, ammorbidisce e illumina i capelli.

JOJOBA: ricco di vitamina E, dalle proprietà antinfiammatorie, perfette per la pelle irritata o screpolata. MACADAMIA: contiene palmitoleico, un acido grasso componente del sebo, ed è ideale dopo gli “anta”, quando la pelle risulta spesso secca e disidratata.

