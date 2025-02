La primavera si avvicina e porta con sé una ventata di freschezza e allegria. L’aria è tiepida, il cielo più luminoso e pian piano sugli alberi si intravedono le prime gemme. Il grigio dell’inverno sta per essere spazzato via da una folata di colori delicati e luminosi, e questo avviene tanto nella natura quanto nell’abbigliamento. La voglia di rinascita si presenta sottoforma di tonalità allegre e vivaci che investono abiti accessori… e anche la manicure. Puoi dire addio ai toni profondi come il bordeaux e il balck cherry, e dare il benvenuto a colori pastello sulle tue unghie.

I colori pastello su cui puntare questa primavera

La manicure di primavera riprende le tonalità dei primi delicati fiori che sbocciano con l’inizio della bella stagione. I colori pastello sono perfetti per segnare questo passaggio. Rimuovi pure il tuo smalto scuro e scegli tonalità delicate e polverose. Il rosa è il più classico: in tutte le sue shade si adatta perfettamente a qualsiasi stile. Anche il lilla è un evergreen amatissimo, ma quest’anno è il lavanda ad essere protagonista. Tra le tonalità da scegliere questa stagione c’è anche il sorprendente carta da zucchero, ma anche un ritorno alla tradizione con il romantico pesca. Le novità più cool però sono il matcha latte, un verde chiarissimo e fresco, e il butter nails, un giallo particolarmente tenue e molto delicato.

Unghie arcobaleno

Scegliere tra i vari colori pastello può rivelarsi un’impresa difficile: sono tutti bellissimi e sicuramente da provare. Se non sai da dove iniziare, puoi sempre optare per una manicure arcobaleno. Individua le tue cinque nuance preferite e poi applicane una per ogni dito. Otterrai così un effetto allegro e giocoso che mette subito di buonumore. È una scelta perfetta soprattutto se hai unghie corte, e magari di forma a mandorla oppure ovali.

French manicure dai colori pastello

La fine della french manicure viene periodicamente decretata dalle nuove tendenze, ma il segreto di questa manicure è che sa resistere alle stagioni adattandosi a ogni cambiamento. In primavera ad esempio puoi renderla più sbarazzina grazie ai colori pastello. Una buona idea è quella di lasciare l’unghia nude e colorare solo la lunetta con la tua shade preferita: lavanda, rosa oppure gialla. In alternativa, per dare un tocco in più, puoi realizzare la base di una tinta che ami e per la punta sceglierne una a contrasto.

Finish cromato

Per una nota davvero sorprendente, prova un finish cromato. Applicalo sull’unghia dopo aver passato il tuo smalto dai colori pastello per dare un tocco luminoso. L’effetto glazed donuts è irresistibile e mai di tendenza come in questa stagione. Insieme ai toni primaverili, chiari e polverosi, è la scelta più cool per questo periodo. Perché accontentarsi di seguire un solo trend, quando puoi combinarne due?

