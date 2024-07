Di buoni motivi per indossare il vestito di lino ne abbiamo tantissimi, a cominciare dal più importante in assoluto: il lino è un tessuto fresco. In più, la sua naturale attitudine alle pieghe ci permette di chiudere un occhio sulla possibilità di stirarlo con massima devozione (tanto… si stropiccerà comunque!). Lo sanno bene anche le it-girls da cui abbiamo preso ispirazione: in questo manuale di stile, ti invitiamo a provare 5 look a prova di tendenze moda estate 2024. Protagonista? Il vestito di lino, of course.

Lo chemisier smanicato in lino, perfetto di giorno

Un look minimale e chic. Eppure, esiste forse qualcosa di più facile da indossare? Semplicità e comodità sono parole chiave quando fa caldo: nessuna di noi ha voglia di inciampare in styling troppo strutturati. Ecco dunque lo chemisier smanicato in lino venire in nostro aiuto. Un abito fresco e confortevole, che si apre a infinite interpretazioni stilistiche. Il risultato finale dipenderà ovviamente dalla tua creatività. Voglia di colore? Gioca con gli accessori. Prediligi una strada minimale? Una borsa a tracolla nera e un paio di sandali bianchi sono l’ispirazione con cui questo look street style risponde alla domanda. E così sia.

Foto Getty

Il vestito di lino con le maniche a sbuffo

Mettiamo il romanticismo in modalità ON, e sintonizziamoci. La moda estate 2024 dice non solo sì ai vestiti di lino ma in particolar modo a quelli contraddistinti anche dalle maniche a sbuffo. L’effetto finale è quello di una Cenerentola 2.0, certo con un abito dal tessuto più povero e tutt’altro che sfarzoso. Ma come resistere alla freschezza del lino quando fa caldo? Le temperature afose mettono a dura prova il nostro guardaroba e il nostro stile, motivo per cui questo look street style che ti proponiamo in foto sotto racchiude l’essenza del nostro messaggio di stile. Come sigillare la mise? Clutch di paglia e sandali bianchi.

Foto Getty

Il vestito di lino con il maxi colletto

Il lino sarà anche un tessuto modesto e umile, ma la forza dei dettagli è ciò che ci consente di esplorare le infinite declinazioni di questo tessuto. La moda estate 2024 ci esorta dunque a sperimentare lo styling dei vestiti con maxi colletto: scenici, sì, rubano davvero la scena. Una riflessione va fatta dunque sulla scelta dei gioielli: non prediligere le collane lunghe, bensì opta per choker o collanine più corte, così da non privare il colletto dell’abito della luce dei riflettori. Inoltre, per un tocco di brio e personalità, gioca con gli accessori caratterizzati dalle stampe animalier. Con il fascino felino non si sbaglia mai.

Foto Getty

Scamiciato di lino o camicia da notte?

Hai anche tu nel guardaroba una camicia da notte che ben si presta a essere indossata come scamiciato di lino? In quello delle it-girls regine di street style, sì, c’è. E hanno già cominciato a sfoggiarlo alla luce del sole, dando prova di quanto siano naturalmente versatili in chiave daily. Tutto ciò che urge fare è indossarli con pratici e semplici sandali, bassi o con un tacco stiletto di media altezza. Focus poi sugli accessori: dalla maxi shopper al cestino di paglia, la scelta sta a te e soltanto a te. PS: Non dimenticare di scegliere uno scamiciato di lino declinato in una bella nuance!

Foto Getty

Con drappeggi e bottoni, per un risultato cool

Conservare la semplicità pur in presenza dei dettagli: come riuscirci? Per non strafare – o meglio, per strafare quel po’ che basta – ti offriamo un altro spunto direttamente dallo street style. Questo look che ti proponiamo in foto chiama in causa un vestito di lino con drappeggi e bottoni. È il design a guidare la conversazione in materia di coolness, e sai perché? Semplice, perché è un design inaspettato. E va bene così, anzi è perfetto per abbinare questo abito monospalla a una mini bag e a gioielli oro stratificati insieme.