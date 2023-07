Tooth gems, scopri la moda dei brillantini sui denti

I n gergo chiamati "tooth gems", i brillantini sui denti spopolano persino tra le star: sei pronta a dare un tocco di glamour ed eleganza in più al tuo stile? Attenta però all'applicazione...

Fai di tutto per curare i tuoi denti e sei certa che il sorriso sia la tua arma vincente? Allora prova a impreziosirlo con un tocco davvero cool: la moda dei tooth gems, cioè i brillantini sui denti, sta spopolando e persino alle stare piace osare.

Tooth gems, di cosa si tratta?

Non solo orecchini e piercing su naso, bocca o sopracciglia: con dettagli più o meno piccoli, puoi provare i brillantini persino sui denti.

Punta sul tuo sorriso se vuoi conquistare una persona, magari il tuo principe azzurro o una nuova collega. Può rivelarsi un vero asso nella manica. Ma sai curare al meglio la tua bocca? I numeri parlano chiaro: oltre 100mila italiani vogliono un sorriso da star, per un mercato che cresce ogni anno del 15%. Oggi per i tuoi denti puoi optare persino per le tendenze più in voga. Insomma, dopo essere diventata un’esperta di make up, aver appreso i segreti per una manicure in tendenza e aver scoperto i trend più in voga in fatto di look, è arrivato il momento di seguire le mode anche quando si parla di denti. Dopo i grills amati dai protagonisti dell’hip hop e del rap anni Novanta, sbarcano sul mercato piccoli accessori per la nostra bocca. Puoi optare per un singolo diamante, generalmente da posizionare sull’incisivo, oppure osare con una corona di Swarovski.

Chiamati comunemente “tooth gems”, sono dei veri e propri mini gioielli. Piccoli dettagli che sono sufficienti per essere elegante e fashion ogni volta che lo vuoi. Non semplici brillantini, ma qualcosa in più. Dimenticati i grillz dorati o diamantati dei rapper americani: quel che è certo è che i brillantini sui denti sono una vera moda e su Instagram star come Bella Hadid, Damiano David, Rosalía e Drake hanno deciso di sfoggiarli. Anche tu non resisti alla tentazione e sei già desiderosa di provarli? L’importante è farlo in sicurezza.

Come applicare i brillantini sui denti

Abbellire il tuo sorriso e renderlo più scintillante è possibile, ti basta applicare brillantini sui denti. Ma farlo in sicurezza, mettendoti nelle mani di esperti che abbiano una specifica formazione, è come sempre di primaria importanza. Nonostante la fase di applicazione non sia particolarmente lunga e complessa, è bene affidarsi a personale qualificato. Lascia il fai-da-te al briocolage o altri lavoretti e verifica che le attrezzature siano certificate. In caso contrario non solo rischi che il risultato sia a breve termine, ma potresti addirittura compromettere la salute del cavo orale.

Una volta accertate le condizioni, come avviene l’applicazione? Per posizionare il brillantino sul dente, si usa un apposito fluido che viene foto-polimerizzato: è il segreto per garantire la durata del tuo strass. Di norma, resiste dai 2 ai 12 mesi (a seconda della tipologia scelta). Il brillantino va applicato con attenzione per non danneggiare lo smalto dei denti. Dopodiché, lascia passare circa 45 minuti prima di mangiare o bere: è l’ideale per permettere alla colla di entrare in funzione al meglio. Non solo: il primo giorno evita di mangiare alimenti particolarmente duri o croccanti, in quanto devono passare circa 24 ore prima che il composto si indurisca.

E la manutenzione? Niente paura, non servono grandi manovre: lo spazzolamento quotidiano non deve mai mancare, anche con uno spazzolino elettrico, e aggiungi il filo interdentale.