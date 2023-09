Come eliminare la pelle morta dai piedi

V olete piedi sempre perfettamente lisci ma non sapete come eliminare l'accumulo di pelle morta che li rende secchi e poco piacevoli al tatto e alla vista? Ecco tre rimedi efficaci per eliminare la pelle morta dai piedi e donare loro un meraviglioso aspetto.

Perché si accumula la pelle morta?

La mancanza di umidità così come l’uso prolungato di scarpe e calzini, l’attrito tra i piedi e l’asfalto quando camminiamo o corriamo sono tutti fattori che possono causare l’accumulo di pelle morta.

Pietra pomice

Il meccanismo più classico e conosciuto è quello che prevede l’uso di una pietra pomice. Strofinatela delicatamente con un movimento circolate dopo aver immerso i piedi in acqua tiepida. Non dimenticate poi di idratare la pelle dei piedi per renderli più morbidi. Se in alcune zone dei piedi ci sono delle ferite, evitate di passarci sopra la pietra pomice.

Scrub con farina d’avena

Create uno scrub casalingo miscelando farina d’avena e acqua di rose o latte. Applicatela sui piedi, lasciatela agire per 20-30 minuti, quindi esfoliate i piedi con una spazzola. Risciacquate con acqua fredda, asciugate bene i piedi e applicate una crema idratante. Ripetete quest’operazione periodicamente.

Pediluvio con aceto

In una bacinella versate aceto con mele o aceto bianco insieme a dell’acqua fredda. Immergete i piedi per 5-10 minuti. Questo pediluvio aiuterà a rimuovere la pelle morta e ad ammorbidire i piedi. Eseguite questo trattamento non più di due volte alla settimana.