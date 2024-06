In estate, tra caldo e umidità alle stelle la crema idratante corpo è senz’altro uno dei passaggi beauty più dimenticati, eccetto per chi non rinuncia a un gesto rinfrescante doposole al ritorno dal mare. Eppure la pelle si disidrata anche se non la si espone a sole e salsedine, anzi spesso lancia segnali urgenti di avere sete, come secchezza, desquamazioni e sensazione di pelle che tira. Ci vorrebbe però una crema idratante non unta. Con cui rivestirsi in fretta e non avvertire una maggiore sensazione di calore.

Crema corpo non unta: come riconoscerla dalla confezione

La prova effettiva che una crema idratante corpo non appiccichi è il test sulla pelle, ma non sempre è possibile prima di acquistarla. Così ti suggeriamo di leggere le confezioni e comprare prodotti con descrizioni che recitino frasi come “a rapido assorbimento” – “texture leggera” – “si assorbe velocemente”.

Un altro suggerimento per assicurarsi una crema corpo non unta è di focalizzarsi sul tipo di prodotto: se si chiama sorbetto, gel o crema-gel (una texture inedita che ricorda un’emulsione soffice) vuol dire che 90% si assorbe in fretta. Semaforo verde per i prodotti tipo lozione o latte: essendo più fluidi di una classica crema, non dovrebbero lasciare la pelle meno appiccicosa. Naturalmente la differenza la faranno il tipo di cute (più è secca più assorbe velocemente) e il grado di umidità. Se quest’ultima sfiora il 90%, anche l’idratante più leggero potrebbe risultare soffocante. E in quel caso è meglio ricorrere a uno spray tonificante o a un’acqua profumata per il corpo.

Crema corpo a rapido assorbimento per l’estate

In basso la nostra selezione sugli idratanti leggeri per il corpo adatti alle alte temperature e quando c’è molta umidità. Si assorbono velocemente, non ungono, non appiccicano: tutti benefit che procurano confort. Alcuni cosmetici si occupano attivamente di aggiungere benessere poiché fanno parte della skincare emozionale. Sono quelli che contengono principi attivi che interferiscono con i neurotrasmettitori del buonumore.

Si assorbe velocemente grazie alla sua consistenza acquosa. Crema Sorbetto Corpo idratante e rinfrescante, COOP (4,15€).

Un gel idratante ricco e cremoso, ma che non unge, anzi lascia una sensazione particolarmente fresca. Gel-crème hydratant alla Peonia di Klorane (22,90 € in farmacia).

Pur essendo una crema avvolgente, ha una consistenza leggera che si assorbe velocemente e non unge, Crema corpo idratante al Caramello Salato di Royal Beauty (7,90€)

Ha la texture in crema-gel a rapido assorbimento per idratare senza ungere. Tonifica i tessuti cutanei, promuovendo un’attività rimodellante della silhouette del corpo, Crema Corpo Sorbetto Tonificante di Biopoint (15,50€)

Un burro leggero che si fonde immediatamente con la pelle, avvolgendola in un abbraccio sensoriale che calma lo spirito. Burro liquido fico e glicine di Collistar (35€).

Un prodotto ad azione idratante e lenitiva, ottenuto con la spremitura delle foglie dell’Aloe Vera. Contiene inoltre acido ialuronico. Aloe Vera Dermo-Gel Ialuronico di Equilibra® (7,40 €)

Ha il profumo frizzante di limetta che aggiunge freschezza a un prodotto studiato per rinfrescare la pelle in estate, Lozione Corpo Rinfrescante di Lavera (10,40€).

Un olio secco bifasico ultra leggero che dona idratazione e luminosità, a rapido assorbimento, senza ungere, Skin Food di Weleda (14,95€).

Infine, per chi in estate non desidera nemmeno spalmare, può passare direttamente alla vaporizzazione del prodotto corpo, come Siero spray corpo ad azione tonificante, Recharge Me (45€ sull’e-shop Rechargemesystem.it)