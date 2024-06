Fragola, i benefici per la pelle e per i capelli

L e fragole non sono solo deliziose ma offrono anche incredibili benefici per la tua pelle e per i tuoi capelli. Scopriamoli insieme.

Per la pelle

Le fragole contengono antiossidanti e vitamina C, che possono contribuire a illuminare il tono della tua pelle e donarle un aspetto sano. La vitamina C è nota per migliorare la luminosità della pelle; la vitamina C e l’acido salicilico contribuiscono a ridurre l’infiammazione associata all’acne; gli antiossidanti neutralizzano i radicali liberi, contribuendo a mantenere una pelle giovane. Le proprietà schiarenti delle fragole possono aiutare a sbiadire le macchie scure e l’iperpigmentazione. Includerle nella tua routine di cura della pelle può favorire un colorito uniforme. E, ancora, le fragole forniscono idratazione e leniscono la pelle irritata. Possono essere particolarmente utili per labbra screpolate e occhi gonfi.

Maschera viso

5 fragole schiacciate

1 cucchiaio di miele

Mescola e applica questa maschera sul viso, evitando la zona degli occhi. Risciacqua dopo 15 minuti e applica la crema idratante. Questa maschera combina i benefici esfolianti delle fragole con quelli idratanti del miele.

Per i capelli

Le fragole sono ricche di antiossidanti come quercetina, kaempferolo e acido ellagico, che proteggono i capelli dagli stress ambientali. Gli zuccheri naturali presenti nelle fragole aiutano a trattenere l’umidità dei capelli, donando un aspetto idratato. Inoltre, agiscono come idratanti per i capelli, donando morbidezza e lucentezza. Le fragole hanno la capacità naturale di bilanciare il pH dei capelli, lasciandoli brillanti, lisci e pieni di vita. Sono una soluzione dolce per capelli secchi e fragili. Le fragole contengono proprietà fungicide naturali, rendendole un alleato formidabile contro problemi del cuoio capelluto. Mantengono il cuoio capelluto sano per una crescita forte e vibrante dei capelli.

Maschera per i capelli

2 fragole fresche o mature (schiacciate)

1 cucchiaio di olio di cocco

1 cucchiaio di miele

Preparazione

Lavare accuratamente 2 fragole mature e schiacciarle. Non è necessario asciugarle, poiché applicherai la maschera sui capelli bagnati. Le fragole fresche funzionano meglio, ma anche quelle mature vanno bene. Unisci le fragole schiacciate con 1 cucchiaio di olio di cocco e 1 cucchiaio di miele. Mescola bene fino a ottenere una pasta liscia. Risciacqua i capelli con acqua prima di applicare la maschera. Massaggia delicatamente la miscela di fragole sul cuoio capelluto. Distribuisci la maschera su tutta la lunghezza dei capelli per coprire ogni ciocca. Puoi applicare la maschera sotto la doccia o nella vasca da bagno. Lascia agire per 15 minuti. Risciacqua abbondantemente, massaggiando il cuoio capelluto per una maggiore esfoliazione. Asciuga i capelli tamponandoli o schiacciandoli (senza strofinare). Questa maschera per capelli alle fragole renderà i tuoi capelli più morbidi, lucenti e idratati.