Se ti sei sposata da poco e già pensi che il matrimonio sia difficile, sei un buona compagnia. Sui social network lo sostengono migliaia di persone. Nel marzo scorso, quando una tiktoker di Boston ha pubblicato un video chiedendo al popolo di TikTok perché il primo anno di nozze è così complicato, in migliaia hanno risposto che sì: è vero. E questo potrebbe mettere a rischio qualsiasi relazione. Ma sarà davvero così?

Un momento cruciale

Le sfide da affrontare nel primo anno di matrimonio possono creare stress e conflitti. Questo periodo è un momento cruciale per stabilire la comunicazione, il compromesso e la comprensione reciproca. È un periodo di adattamento enorme, specialmente se prima delle nozze non si conviveva e solo adesso si sta imparando a condividere uno spazio e vivere insieme.

Matrimonio: le difficoltà del primo anno

Trasferirsi a vivere in uno spazio condiviso può portare alla luce le differenze e le preferenze di ciascuno dei due partner, e non è detto che a entrambi piacciano le stesse cose. Questo richiederà compromessi, pazienza e una sana comunicazione. In momenti come questi, anche i calzini sporchi lasciati fuori dal cesto della biancheria o il tubetto del dentifricio premuto male possono diventare un problema.

Detto questo, molti di questi problemi non esistono quasi più, visto che molte coppie convivono – alcune anche a lungo – prima di sposarsi. Quindi, rispetto a qualche anno fa o all’epoca dei tuoi genitori, il primo anno non è più così difficile. Si tratta solo di mettere a punto le dinamiche tra di voi, approfondire il legame che vi unisce. E magari ridimensionare le proprie aspettative.

La vita non è un film

Prima del matrimonio, non è difficile sognare come sarà la vostra vita insieme, lasciarsi prendere dal romanticismo. Il rischio è crearsi grandi aspettative sulla base di ciò che si vede nei film. Ma sarebbe un’idea sbagliata: non è possibile avere tutto il tempo con il proprio partner una chimica degna di un romanzo.

Matrimonio e sesso: iniziano i problemi?

Il primo anno di matrimonio può causare un cambiamento nelle aspettative sessuali oltre a quelle romantiche. Le coppie passano dal sesso in luna di miele a quello quotidiano, ed è un cambiamento a volte drastico. Questo influisce sulla capacità di essere vicini ed emotivamente intimi.

Quando la realtà del matrimonio colpisce e il flusso e riflusso della vita sessuale in una relazione a lungo termine non corrisponde più alle tue aspettative, questo può causare tensione e delusione.

Come in Bridgerton

Anche unire le vostre due famiglie può fare venire il mal di testa. Pensa alla serie tv Bridgerton: personaggi totalmente immaginari come Daphne e Simon navigano unendo diverse aspettative e background familiari.

Quanto tempo le famiglie trascorrono insieme e come vanno d’accordo, può diventare più importante nel primo anno di matrimonio. Per ciascun membro di una coppia può essere difficile orientarsi nella famiglia del coniuge, spesso quando ci sono valori religiosi o politici diversi, relazioni tese con i fratelli o genitori iperprotettivi.

Le coppie di sposini possono dover affrontare diverse tradizioni e aspettative familiari, il che può creare stress e richiedere a entrambi di capire come stabilire confini intorno alla propria relazione. Imparare a trovare un equilibrio tra ciò che è meglio per voi due e ciò che è meglio per i vostri suoceri, genitori e fratelli è un processo che potrebbe comportare alcuni problemi.

Matrimonio e soldi: sì alla trasparenza

Infine, mai sottovalutare il denaro. È una delle fonti più comuni di conflitto nei matrimoni. Le coppie appena sposate devono affrontare aggiustamenti finanziari, come combinare i redditi, gestire i debiti e pianificare le spese future.

Il primo anno può essere uno shock, soprattutto se tu e il tuo partner non vi siete accordati su come gestire queste cose prima di sposarvi. Per evitare ciò, cerca di essere il più chiara possibile con lui sulla tua situazione finanziaria. La trasparenza e la pianificazione congiunta sono essenziali per prevenire i conflitti. Essere onesti l’uno con l’altra su quanto si guadagna, si spende e ciò per cui si vuole risparmiare o lavorare può aiutare ad allentare la tensione intorno alle finanze.