Da un lato gli incentivi alle famiglie, specie se numerose; dall’altro il sostegno alle coppie che invece di figli non ne hanno. I bonus non mancano, infatti, neppure per i single, che in tempi di crisi economica possono faticare a far fronte alle spese con un solo stipendio. Le misure vanno dalle detrazioni fiscali a veri e propri bonus, come quello per lo psicologo o per migliorare l’efficientamento energetico di casa. Ecco come usufruirne, quali sono i requisiti e come ottenere i benefici.

Bonus neoassunti 2025

Sul fronte lavoro per le coppie senza figli e i single è anche possibile usufruire di alcuni benefici fiscali. Le aziende, infatti, continueranno anche nel 2025 a riconoscere fringe benefit fino a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti senza figli a carico (e 2.000 per quelli con figli a carico), in esenzione fiscale.

Per i nuovi assunti nel 2025, inoltre, è prevista un’ulteriore soglia di esenzione (fino a 5.000 euro esentasse) per chi trasferisce la propria residenza di oltre 100 km dal luogo di lavoro. Attenzione, però: occorre che il beneficiario non abbia percepito, nell’anno precedente l’assunzione, di un reddito da lavoratore dipendente superiore a 35 mila euro. Il beneficio fiscale si potrà applicare entro i primi due anni dall’assunzione.

Bonus affitto giovani 2025

Quanto alla casa, questo strumento è pensato soprattutto per le giovani coppie, ancora senza figli e che possono avere più difficoltà nel sostenere le spese ordinarie. Anche nel 2025 il bonus affitto è stato confermato, pur con qualche novità. Intanto dà diritto a una detrazione minima di 991,60 euro, a fronte di alcuni requisiti: vale «per i primi 4 anni di durata del canone di affitto; occorre che una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio, una sola stanza) o l’intera unità immobiliare (ad esempio, un appartamento) sia utilizzata come residenza del locatario (affittuario) e non solo come abitazione principale», come spiegano gli esperti di Bonus X.

I requisiti di reddito ed età

La misura è riservata a chi ha tra i 20 e i 31 anni, non compiuti, al momento della firma del contratto di locazione. Occorre anche un reddito annuale complessivo non superiore a 15.493,71 €. Il bonus può essere ottenuto anche nel caso di più sottoscrittori del contratto di locazione, ma sarà incassato solo da chi è in possesso dei requisiti necessari per la detrazione. Naturalmente l’indirizzo di affitto non potrà coincidere con la residenza nell’abitazione principale dei genitori.

Come ottenere il bonus affitto 2025

Per avere il bonus, che consiste in una detrazione fiscale del 20%, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate, in fase di dichiarazione dei redditi, i dati del richiedente, le informazioni sul contratto di affitto e il reddito annuale, e la documentazione relativa alla tipologia di immobile. Sono esclusi, infatti, gli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè immobili di lusso, di tipo signorile, abitazioni in ville e palazzi con pregi storici e artistici; gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e finalizzati a scopi turistici.

Bonus mutuo prima casa

Un’altra agevolazione riguarda l’acquisto della prima casa per i giovani. La misura è stata prorogata per tutto il triennio 2025-2027. Si tratta di un fondo di garanzia dello Stato (vedi paragrafo successivo) per giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36, come contenuto nella Legge di bilancio 2025 varata il 30 dicembre scorso e pubblicata in Gazzetta ufficiale (in particolare vedere i commi da 112 a 116).

Chi ne ha diritto

Nello specifico, la garanzia dello Stato è in genere del 50% dell’importo finanziato col mutuo, ma per i giovani under 36, con un ISEE fino a 40.000 euro annui, si arriva all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori. Il valore complessivo del finanziamento non deve superare i 250.000 euro. Inoltre, gli under 36 che accedono al Fondo di Garanzia possono beneficiare di tassi di interesse più favorevoli rispetto a quelli di mercato.

I requisiti dell’immobile

Sono previsti, però, alcuni requisiti dell’immobile che la coppia vuole acquistare: deve essere destinato a diventare abitazione principale e non può appartenere alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (castelli).

Gli incentivi per la ristrutturazione

Per le giovani coppie, presumibilmente senza figli, sono previsti incentivi anche nel caso di ristrutturazioni o costruzione della prima casa. L’agevolazione più significativa consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, stipulati dal 1998 in poi per la ristrutturazione, la costruzione o anche per l’acquisto della prima casa, fino a un massimo di 2.582,25 euro per i mutui per ristrutturazione/costruzione. Per l’acquisto la soglia per la detrazione è di 4.000 euro. In questo caso non esiste requisito anagrafico, purché si tratti di un immobile che diventerà la prima casa.

Altri bonus per la casa

Tra le altre misure, usufruibili anche dalle coppie senza figli e single, ci sono l’Ecobonus (detrazione di Irpef o Ires del 50% per la prima casa e 36% per gli altri immobili posseduti); il bonus ristrutturazione (rimane al 50%, ma solo per le abitazioni principali e con un tetto di spesa a 96 mila euro, mentre per gli altri immobili lo sconto fiscale scende al 36% con 48mila euro di tetto di spesa); il bonus mobili ed elettrodomestici (che prevede uno sconto al 50% a fronte di 5mila euro di spesa); il Sismabonus (detrazione del 50% sulla prima casa, del 36% su successivi immobili).

Il Bonus psicologo

Infine, sul fronte del benessere, questa misura è stata pensata soprattutto per i più giovani ed è stata molto richiesta sulla scia dell’emergenza Covid. È però diventata pressoché strutturale, confermata e potenziata per il 2025. Grazie a 1,5 milioni di euro di stanziamento aggiuntivo, permette di poter spendere il bonus per sedute di psicoterapia presso professionisti accreditati. È accessibile, quindi, sia a single, che a giovani (anche minori, come gli studenti fino alle superiori) e coppie senza figli. I requisiti sono di essere residenti in Italia e avere un ISEE fino a 50mila euro (l’importo complessivo dell’agevolazione cambia, infatti, in base al reddito). Per il 2025 si attende la data per l’invio delle richieste, ma sarà comunque comunicata con almeno 30 giorni di anticipo dall’INPS e durerà come minimo 60 giorni.

