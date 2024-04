Città amiche dei pedoni: 9 su 10 sono in Europa

E cco le città meglio percorribili a piedi in tutto il mondo. Subito dietro Monaco di Baviera c'è una sorpresa: Milano

Le città del mondo in cui è più facile muoversi a piedi? Sono per la gran parte in Europa. Lo rivela uno studio del sito di comparazione prezzi “Compare the Market Australia”, che ha preso in esame distanze a piedi, sicurezza, costi del trasporto pubblico e altri fattori per identificare le città migliori per spostarsi senza auto. Secondo la ricerca nove delle dieci città più amiche dei pedoni si trovano in Europa: nella top ten svetta Monaco di Baviera, seguita da Milano, Varsavia, Helsinki e Parigi.

Analizzate 53 città: le più percorribili a piedi

“Compare the Market Australia” ha esaminato 53 città, classificandole in base a fattori come il numero delle vie pedonali, il tasso di precipitazioni medie mensili, i livelli di sicurezza, la rete dei trasporti pubblici, la possibilità di muoversi in bicicletta, gli spazi liberi dalle macchine e la percentuale di residenti che vivono a meno di un chilometro a piedi da strutture sanitarie ed educative. Per ognuno di questi aspetti, alle diverse città è stato attribuito un punteggio compreso tra 0 e 1.

Le 5 città europee che guidano la hit

Nove delle dieci migliori città percorribili a piedi sono risultate in Europa. I dati hanno visto il Vecchio Continente conquistare 20 posizioni sulle 53 città analizzate in tutto il mondo. Monaco di Baviera è risultata in cima alla lista per diversi motivi. Ad esempio, ha ben 1.468.623 km di piste ciclabili – le seconde più estese al mondo – e l’86% della popolazione vive entro 1 km da uno spazio pedonale (la seconda città in questa categoria). Nonostante il trasporto pubblico di Monaco sia il terzo più costoso, ottiene il quarto punteggio più alto in termini di sicurezza; così come il secondo più alto per le persone che vivono entro un chilometro da strutture sanitarie ed educative, all’85%.

Monaco di Baviera

In secondo posizione Milano, premiata in particolare perché l’80% della popolazione vive nel raggio di un chilometro dai servizi sanitari ed educativi oltre che per la rete di piste ciclabili.

Varsavia

Terza posizione per Varsavia: nonostante ospiti un totale di 3,1 milioni di abitanti, il centro della capitale polacca è perfettamente percorribile a piedi, con molte cose da vedere lungo il percorso. Il trasporto pubblico è economico e il 74% della popolazione vive nel raggio di 1 km da uno spazio pedonale, come il grazioso Parco Lazienki, che si anima durante i mesi estivi.

Helsinki si colloca al quarto posto, con l’85% della popolazione che vive nel raggio di 1 km da uno spazio pedonale e 320.647 km di piste ciclabili. Il Central Park di Helsinki si estende per 10 km quadrati e la spiaggia di Pikkukoski si può raggiungere in soli 30 minuti con i mezzi pubblici.

Parigi, quinta nella hit, ha l’85% della popolazione che vive nel raggio di un chilometro dall’accesso all’assistenza sanitaria e ai servizi (seconda posizione nella nostra lista). Il punteggio relativo ai trasporti pubblici della città è il quinto più alto, con il 68,2%. La città vanta la quarta rete più estesa di piste ciclabili, senza contare che un po’ fuori città, verso Forêt de Fontainebleau, si stendono 300 km di sentieri forestali tra cui scegliere.

Tokyo unica città extra europea nella top 10

L’unica città non europea nella top 10 è Tokyo, che arriva al sesto posto. Seguono Madrid al settimo posto, Oslo all’ottavo, Copenaghen al nono e Amsterdam al decimo, tutte città che comunque hanno ottenuto un punteggio elevato.

New York soltanto 34esima nella lista

Fra le metropoli extraeuropee, Sydney si è classificata all’11esimo posto e Melbourne è al 17esimo. New York, la città americana con il miglior piazzamento, si colloca 34esima, mentre San Francisco e Boston occupano rispettivamente la 35esima e 36esima posizione.