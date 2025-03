Nel settembre del 2025, i viaggiatori potranno approfittare di un servizio ferroviario low cost tra Amsterdam e Berlino. Il nuovo collegamento, lanciato dalla start-up olandese GoVolta, offrirà una soluzione più accessibile (biglietti a partire da soli 10 euro) per viaggiatori con limitato budget e giovani alla scoperta dell’Europa.

Amsterdam-Berlino, arriva il treno low cost

La start-up olandese GoVolta, parte del gruppo Flywise Travel, si propone di cambiare il panorama dei trasporti ferroviari in Europa con un’offerta low cost che risponde a un crescente bisogno di alternative economiche per i viaggiatori. Con il lancio di una nuova tratta tra Amsterdam e Berlino, GoVolta offre un’opportunità unica: viaggiare in treno fra le due capitali a partire da soli 10 euro. Un prezzo che sfida gli operatori tradizionali come Deutsche Bahn, i cui prezzi per questa tratta vanno da 37,90 a 257 euro, a seconda della classe e dell’orario di prenotazione.

Biglietto economico, ma il viaggio dura di più

Se il prezzo più accessibile è sicuramente un vantaggio, i tempi di percorrenza potrebbero sembrare un ostacolo per alcuni viaggiatori. Con una durata di circa 8 ore, il viaggio da Amsterdam a Berlino non è il più veloce, se paragonato alle 6 ore di altri operatori come la stessa Deutsche Bahn.

Un’opportunità per studenti e nomadi digitali

Il servizio GoVolta si rivolge soprattutto ai viaggiatori con un budget limitato, a studenti e nomadi digitali, che cercano alternative economiche per spostarsi fra le due città d’Europa. Senza contare che viaggiare in treno è più sostenibile e ha un minore impatto ambientale rispetto ai voli aerei, un fattore sempre più apprezzato dai viaggiatori di oggi. A questo si aggiunge la possibilità di lavorare a bordo del treno con Wi-Fi e la maggior comodità di non essere costretti a passare attraverso i controlli di sicurezza degli aeroporti.

Viaggi in treno in Europa sempre più low cost?

GoVolta ha già in programma un’espansione del suo servizio verso altre città europee come Copenhagen, Parigi e Basilea, posizionandosi come una “easyJet dei viaggi in treno” in grado di trasformare il trasporto ferroviario a basso costo in Europa.