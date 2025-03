Dagli itinerari naturalistici ad eventi culturali da non perdere fino a nuove strutture recettive, il «Guardian» ha eletto l’Italia fra le mete turistiche più interessanti del 2025. Dal Parco del Cilento che sta guadagnando popolarità tra i turisti internazionali ad Agrigento, eletta Capitale Italiana della Cultura, da Firenze che ospita la prima mostra personale in Italia di Tracey Emin fino a Gorizia designata insieme a Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025: ecco, secondo il quotidiano britannico, i dieci motivi per visitare l’Italia nel 2025.

Esplora la costa e il parco del Cilento

Fra le perle italiane consigliate dal Guardian, c’è il Cilento che sta sempre più attirando l’attenzione dei turisti stranieri non soltanto per la sua costa ma anche per il bellissimo Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Agenzie come la Natural Adventure Company e On Foot Holidays, citate dal quotidiano britannico, offrono vacanze a piedi autoguidate, mentre Saddle Skedaddle propone tour guidati in bicicletta da costa a costa, dall’Adriatico al Mar Tirreno.

Villa con vista su Firenze

Per chi desidera combinare la tranquillità della campagna con la vicinanza a Firenze, il Guardian consiglia un soggiorno a Villa Fiaccherella, una residenza del XV secolo recentemente ristrutturata che offre una vista panoramica sul capoluogo toscano. La villa dispone di sei camere da letto, giardini su tre lati e un patio ad arco per cene all’aperto. La piscina è condivisa con la vicina Villa Fontallerta, ma è prevista la costruzione di una piscina privata.

Celebrare la letteratura a Trieste

Trieste ha inaugurato il museo della letteratura LETS nel settembre scorso, focalizzato su figure come James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba. Il museo offre percorsi letterari attraverso la città, includendo caffè storici frequentati da intellettuali. Inoltre, Gorizia, a breve distanza, è stata nominata Capitale Europea della Cultura 2025 insieme a Nova Gorica in Slovenia, con un ricco programma di eventi che include concerti e mostre d’arte.

Agrigento capitale della cultura

Agrigento è stata designata Capitale Italiana della Cultura per il 2025. La città, famosa in tutto il mondo per la Valle dei Templi, sarà teatro di concerti, eventi e proiezioni cinematografiche all’aperto. Eventi come la festa dei mandorli in fiore a marzo e una settimana di musica classica a giugno arricchiranno ulteriormente l’offerta culturale della città.

Avventura in famiglia in Basilicata

Il Guardian segnala KE Adventures che ha introdotto un nuovo viaggio per famiglie in Basilicata. Le attività includono corsi di cucina a Matera, escursioni nel Parco Nazionale del Pollino, rafting e laboratori di gelato a Maratea. Le famiglie alloggeranno in hotel e guesthouse a conduzione familiare, con l’opportunità di esplorare i sassi di Matera e godersi le spiagge di Maratea.

Tracey Emin a Firenze, prima volta in Italia

Palazzo Strozzi a Firenze ospiterà la prima mostra personale in Italia di Tracey Emin questa primavera. L’esposizione comprenderà opere che spaziano da disegni a installazioni, riflettendo l’estetica intensa e provocatoria dell’artista. Successivamente, il palazzo celebrerà i 20 anni del Max Mara Art Prize for Women e presenterà una retrospettiva su Fra Angelico.

Trekking attraverso l’Elba

Il Guardian consiglia un trekking guidato di quattro giorni per scoprire l’interno dell’isola d’Elba. La Grande Traversata Elbana, proposto da Much Better Adventures, attraversa scogliere costiere e creste montuose, includendo la salita al Monte Capanne, la vetta più alta dell’isola. Il percorso è adatto a escursionisti di livello intermedio o avanzato e offre viste panoramiche su isole vicine come Montecristo e la Corsica.

Un nuovo rifugio nelle Dolomiti

Un’altra destinazione italiana segnalata dal «Guardian» fa parte di Casa Cook, che inaugura la sua prima proprietà in Italia a Madonna di Campiglio. Questo rifugio di montagna da 50 camere, chiamato Casa Cook Madonna, aprirà a giugno e offrirà attività come escursioni, mountain bike, arrampicata su roccia e sci. L’hotel dispone di palestra, spa e organizza lezioni di yoga, con un menù curato dallo chef tre stelle Michelin Jacob Jan Boerma.

Alla scoperta della Sardegna rurale

Luxi Bia è un borgo agricolo abbandonato nel Sulcis, che sta gradualmente tornando a nuova vita grazie al recupero delle abitazioni con tecniche tradizionali. Gli alloggi restaurati conservano il fascino autentico del luogo e offrono ai visitatori un’esperienza immersiva nella natura selvaggia e nei paesaggi mozzafiato della Sardegna meridionale.

Edvard Munch a Roma

Roma ospiterà una grande mostra dedicata a Edvard Munch per commemorare l’80° anniversario della sua morte. Palazzo Bonaparte accoglierà oltre 100 opere tra dipinti, disegni e stampe, organizzate in sale tematiche che esplorano i principali motivi dell’arte di Munch, come “malattia e morte” e “introspezione psicologica”. Il «Guardian» suggerisce di concludere la visita con un aperitivo sulla terrazza del nuovo art’otel Rome Piazza Sallustio, un hotel che aprirà il 6 marzo 2025.

