Kamikochi, incastonata tra le maestose alpi giapponesi, è una delle mete più incantevoli del Giappone. Questa località di villeggiatura, nota come la “valle più bella del Giappone”, è interdetta alle auto, vanta panorami mozzafiato paragonabili a quelli dello Yosemite Park in California e offre opportunità escursionistiche ad ogni livello. Durante un viaggio nel Paese del Sol Levante, è una tappa imperdibile per immergersi in una natura incontaminata, lontani mille miglia dal caos di Tokyo.

1,3 milioni di visitatori nel 2023 a Kamikochi

Kamikochi è accessibile ai visitatori solo da aprile a novembre, poiché d’inverno le temperature sono troppo rigide. La fioritura primaverile e i colori autunnali attraggono ogni anno una moltitudine di turisti in cerca di quiete e bellezza. Con un’affluenza di 1,3 milioni di visitatori nel 2023, la maggior parte dei quali giapponesi, il luogo ha saputo mantenere un’atmosfera distesa e incontaminata grazie al divieto di auto private, in vigore dal 1975.

foto shutterstock

Kamikochi, escursioni per tutti i gusti

Dagli alpinisti esperti alle famiglie in cerca di passeggiate distensive, Kamikochi offre decine di itinerari e possibilità. Molti sentieri si snodano attorno al famoso ponte Kappabashi, dedicato alle creature mitologiche giapponesi. I percorsi più impegnativi portano a vette come il Monte Jonen e il Monte Oku-Hotakadake, mentre un’escursione facile porta a Myojin Pond, dove è facile avvistare le scimmie delle nevi.

Soggiornare all’interno di un parco nazionale

La valle di Kamikochi fa parte del Parco Nazionale Chūbu Sangaku, un’area protetta che abbraccia quattro prefetture giapponesi. La sua eccezionale biodiversità attira amanti della natura e del birdwatching. Per chi desidera pernottare, le opzioni non sono molto numerose ma di buon livello. L’hotel Nishi-itoya offre camere private e sistemazioni in stile tradizionale, mentre il Tokusawa Inn, risalente al 1885, richiede una camminata di un’ora dal terminal degli autobus.

