Stai per fare un weekend in una città europea che ancora non hai mai visto. Ma cosa mettere in valigia? Prima di fare i bagagli, meglio informarsi sulle scarpe da portare con te. Infatti, molte località non sono affatto facili da visitare a piedi e potresti ritrovarti a scoprire che il tuo viaggio, che avrebbe dovuto essere rilassante, si è trasformato in un intenso allenamento dopo una giornata trascorsa a visitare, per esempio, Amburgo o Oslo. Anche se quest’ultima vanta alcuni tra i mezzi di trasporto più green.

La città meno visitabile a piedi: Lisbona

Amsterdam e Oslo sono nell’elenco delle città meno percorribili a piedi d’Europa. Parola di Preply, una piattaforma di tutoraggio linguistico online, che ha stilato una lista al vertice della quale c’è Lisbona.

La capitale portoghese attira ogni anno un mare di turisti. Ma molti, al momento di andare via, lamentano si avere la schiena e i piedi a pezzi. Motivo: salite e discese da percorrere in continuazione. Non a caso è conosciuta come la “Città delle sette colline” che, per chi non lo sapesse, sono: São Jorge, São Roque, São Vicente, Santo André, Santa Catarina, Sant’Ana e Chagas.

Per fortuna ci sono bus e tram

Il team di Preply ha studiato la distanza a piedi tra le cinque principali attrazioni turistiche di Lisbona. Risultato: l’escursione tra l’Oceanarium, il Monastero dos Jerónimos, le storiche pendici della regione di Alfama, la piazza Praca do Comercio e la vivace street art del Bairro Alto richiede almeno 31.500 passi in totale. Meglio portarsi scarpe da tennis adeguate. E magari approfittare dell’offerta di taxi, tram, funicolari, ascensori, metropolitana e autobus economici.

Zagabria e Monaco di Baviera

Tra le altre città segnalate come difficili da esplorare a piedi ci sono Zagabria in Croazia e Monaco di Baviera in Germania.

La città più facile da visitare a piedi? Siviglia

Se ti stai, invece, chiedendo quali siano le città più percorribili a piedi: al primo posto c’è Siviglia, in Spagna, con cinque tra le sue principali attrazioni turistiche situate tutte a breve distanza a piedi l’una dall’altra. E poi Venezia, Porto, Firenze e Atene.

La top 10 delle città più percorribili a piedi:

Siviglia, Spagna

Venezia, Italia

Porto, Portogallo

Firenze, Italia

Atene, Grecia

Amsterdam, Paesi Bassi

Colonia, Germania e Milano, Italia

Verona, Italia

Nizza, Francia

Roma, Italia

