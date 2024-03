Volo cancellato? Ecco a cosa hanno diritto i passeggeri dell’Ue

I viaggiatori che rimangono a terra a causa di un volo cancellato o in ritardo possono, in casi specifici, chiedere un risarcimento

L’estate si avvicina e migliaia di persone sono pronte a prendere un aereo per raggiungere la meta scelta per le vacanze. Ma i turisti potrebbero dover fare i conti con un volo cancellato o in ritardo. Ecco allora quali sono i diritti dei viaggiatori in caso di inconvenienti di questo tipo.

Volo cancellato

In caso di ritardi o cancellazioni, le compagnie aeree sono tenute a informare i viaggiatori e dare loro vitto e alloggio gratuitamente. Nello specifico i diritti dei passeggeri aerei nell’Ue prevedono che se il volo è in ritardo di due o più ore alla partenza, la compagnia aerea deve offrire assistenza (pasti, bevande e, se necessario, alloggio).

Quando chiedere un risarcimento

Il passeggero può chiedere un risarcimento finanziario se il ritardo è di oltre tre ore nell’arrivo a destinazione. L’importo dipende dalla durata del viaggio. Secondo il sito web dell’Ue, si applicano i diritti dei passeggeri aerei dell’Ue nei seguenti casi: se il volo si trova all’interno dell’Ue ed è operato da una compagnia aerea dell’Ue o di un paese terzo; se il volo arriva nell’Ue da fuori dell’Ue ed è operato da una compagnia aerea dell’Ue; se il volo parte dall’Ue verso un Paese non Ue ed è operato da una compagnia aerea dell’Ue o di un Paese non Ue.

Come e a chi chiedere il risarcimento

Per poter ottenere un risarcimento del volo è necessario rivolgersi direttamente alla compagnia aerea, attraverso il sito web o telefonicamente al servizio clienti. È bene sapere che in caso di ritardi o cancellazioni per “circostanze straordinarie“, eventi cioè che sfuggono al controllo della compagnia aerea come possono essere le condizioni meteo avverse, la compagnia può rifiutarsi di emettere il risarcimento.

Nessuna spesa per il passeggero

Se il ritardo o la cancellazione del volo comporta un pernottamento, quindi di fatto una notte in albergo, è la compagnia aerea a doversi occupare di tutte le spese: dal trasporto in hotel, ai pasti e al pagamento della camera. Se queste spese è costretto ad affrontarle il passeggero, allora in seguito la compagnia aerea dovrà rimborsare i costi. Bisogna quindi conservare le ricevute.