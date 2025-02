Buone notizie per il turismo internazionale che ha visto tornare i livelli di flusso pre-pandemia. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) delle Nazioni Unite. Nonostante il contesto mondiale sia drammaticamente segnato da guerre e instabilità, nel 2024 circa 1,4 miliardi di persone hanno scelto di viaggiare all’estero (il 99% rispetto al 2019, l’anno prima che il Covid-19 colpisse il Pianeta). L’Europa segna il primato di continente più visitato del globo. Paese leader nel mondo la Francia con 100 milioni di turisti nel 2024, seguita dalla Spagna con 98 milioni.

La spesa media per turista nel 2024: 1.000 dollari

I dati relativi al 2024 parlano di un settore turistico in piena ripresa con ben 1,9 trilioni di dollari spesi nel mondo: come dire che ogni turista ha speso in media più di 1.000 dollari a persona.

Europa continente più visitato al mondo

Nonostante la guerra in corso tra Russia e Ucraina, l’Europa è stato il continente più visitato con 747 milioni di turisti nel 2024 (+1% rispetto ai livelli del 2019 e 5% rispetto al 2023). Fra i dati riportati dall’UNWTO, spiccano inoltre i 316 milioni di persone che hanno viaggiato in Asia e nel Pacifico; 213 milioni i viaggiatori che hanno scelto invece le Americhe, 95 milioni il Medio Oriente (la regione più performante rispetto al 2019, con arrivi superiori del 32% rispetto ai livelli pre-pandemia nel 2024) e 74 milioni l’Africa.

La Francia Paese leader nel turismo

Paese più gettonato del mondo la Francia, con 100 milioni di turisti, attratti lo scorso anno da eventi come le Olimpiadi estive, la riapertura della cattedrale di Notre Dame di Parigi e l’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia.

La Spagna fa i conti con overtourism

La Spagna è stata nel 2024 il secondo Paese più visitato al mondo. Le buone performance del settore hanno tuttavia messo in evidenza il problema dell’overtourism (eccesso di turisti), soprattutto in città come Barcellona, dove gli affitti a breve termine rendono sempre più difficile trovare casa per i locali. Per arginare il fenomeno Siviglia ha proposto una tassa d’ingresso e proteste si sono verificate anche nelle Isole Canarie.

Italia, turismo in crescita e overtourism

Il tema dell’overtourism non ha lasciato indenne l’Italia che – nonostante una crescita annua del 23% – ha fatto i conti con il sovraffollamento turistico nelle località più gettonate: dal Trentino alle Cinque Terre fino a Capri, predisposte misure come semafori per indicare le zone troppo frequentate, accessi a strade e lidi consentiti solo su prenotazione, fino al discusso ticket di ingresso a Venezia per i non residenti in città.

Turismo, l’exploit delle mete emergenti

Alcuni Paesi, secondo i dati dell’UNWTO, stanno proponendo un’offerta turistica nuova e accattivante, ottenendo ottimi risultati in termini di numeri. In Medio Oriente, il Qatar ha registrato un aumento del 137% di turisti, grazie agli investimenti fatti dal Paese nelle infrastrutture, con la Qatar Airways nominata la migliore compagnia aerea del mondo nel 2024 e l’Hamad International di Doha giudicato il miglior aeroporto del mondo. Ottime performance anche per Andorra, Repubblica Dominicana, Kuwait, Albania ed El Salvador.

