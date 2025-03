Il rapporto European Best Destinations 2025 offre uno spaccato sulle destinazioni più ambite del Vecchio Continente, selezionate da oltre 1,2 milioni di viaggiatori di 158 paesi. La classifica, curata dall’organizzazione con sede a Bruxelles, include mete costiere da sogno, città ricche di storia e cultura, borghi pittoreschi e rifugi immersi nella natura. Sorprende l’assenza dell’Italia, mentre a trionfare è il Principato di Monaco, seguito da Riga e Dubrovnik. Ecco la Top 20.

Porto Montenegro, Montenegro – 20° posto

Elegante e contemporaneo, Porto Montenegro è un gioiello sulla costa adriatica montenegrina. Oltre al suo porto di lusso, caldamente consigliata una visita ai vicini villaggi di Perast e Kotor. Il fiordo di Kotor, circondato da montagne maestose, offre scenari da cartolina e gite in barca indimenticabili.

Siviglia, Spagna – 19° posto

La capitale dell’Andalusia conquista con la sua anima vibrante. In un tour a Siviglia non può mancare la visita alla Cattedrale e alla Torre Giralda, seguita da un tuffo nell’atmosfera moresca dell’Alcázar. Obbligatorio uno spettacolo di flamenco nel quartiere di Triana.

Cassis, Francia – 18° posto

Un angolo di Provenza affacciato sul mare. Cassis è famosa per le sue Calanques, spettacolari insenature calcaree che si tuffano nell’azzurro. Da non perdere anche il porticciolo storico e una degustazione dei pregiati vini bianchi locali, prodotti sulle colline circostanti.

Alesund, Norvegia – 17° posto

Con la sua straordinaria architettura Art Nouveau, Alesund è un mix perfetto di natura e cultura. Immancabile una visita al Museo di Alesund, un’escursione sul Monte Aksla per una vista panoramica sui fiordi e una gita in barca tra le isole circostanti.

Ascona, Svizzera – 16° posto

Ascona, affacciata sul Lago Maggiore, è un mix di eleganza e natura, con perle come Casa Serodine, finemente decorata di pregevoli stucchi. Da non perdere I giardini botanici delle Isole di Brissago, poco distanti.

Eze, Francia – 15° posto

Nella glamour Costa Azzurra, tra Nizza e Mentone, il borgo medievale di Eze incanta con i suoi scorci mozzafiato. L’Exotic Garden, arroccato sul promontorio, merita una visita come pure il celebre Fragonard Perfume Museum.

Istanbul, Turchia – 14° posto

Città senza tempo, Istanbul è un ponte tra Europa e Asia. Tra le attrazioni imperdibili: la magnifica Santa Sofia, il Gran Bazar per uno shopping “sfrenato” e una crociera al tramonto sul Bosforo.

Folegandros, Grecia – 13° posto

Perla meno nota delle Cicladi, Folegandros è sinonimo di pace e autenticità. Da non perdere un tramonto dalla Chiesa di Panagia, un bagno nella spiaggia di Agali e una cena tipica nelle taverne della Chora.

Bath, UK – 12° posto

Patrimonio UNESCO, Bath incanta con la sua storia millenaria. Visita le celebri Roman Baths, esplora la Royal Crescent – il più importante esempio di architettura georgiana che si può incontrare nel Regno Unito – e concediti un pomeriggio rilassante nelle moderne Thermae Bath Spa.

Dhërmi, Albania – 11° posto

Perla nascosta della Riviera albanese, Dhërmi stupisce con le sue spiagge di ciottoli bianchi. Da non perdere una passeggiata tra le case in pietra del villaggio antico e una giornata di snorkeling nelle acque cristalline di Drymades.

Antipaxos, Grecia – 10° posto

Antipaxos è sinonimo di mare caraibico in Europa. Le attrazioni top? Il bagno nelle acque turchesi di Voutoumi, l’esplorazione della costa in kayak e una cena a base di pesce fresco in una delle taverne sul mare.

Lisbona, Portogallo – 9° posto

Capitale di charme, Lisbona offre scorci indimenticabili. Must: un giro sullo storico Tram 28, una visita alla Torre di Belem – appena fuori dalla città – e una serata nei locali di Bairro Alto.

Isola di Mljet, Croazia – 8° posto

Paradiso naturale croato, Mljet è perfetta per gli amanti dell’outdoor. Visita il Parco Nazionale, esplora i laghi salati in kayak e immergiti nelle acque della grotta di Ulisse.

Olhao, Portogallo – 7° posto

Villaggio di pescatori dal fascino autentico, Olhao è il punto di partenza per scoprire la Ria Formosa, labirinto di canali, isole e lagune che si estende per 60 km lungo il litorale dell’Algarve. Da non perdere il Mercado de Olhão, famoso per il pesce fresco.

Amsterdam, Olanda – 6° posto

La capitale olandese continua a brillare tra storia e avanguardia. Passeggia lungo i suoi canali, scopri i capolavori del Rijksmuseum, lasciati contagiare dal genio di Van Gogh nel museo a lui dedicato e dalla vibrante scena artistica alla NDSM Wharf.

Namur, Belgio – 5° posto

Namur è la nuova sorpresa belga. Esplora la Cittadella, ammira la vista dalla Torre Belfry e partecipa ai numerosi festival culturali che animano la città tutto l’anno.

Madrid, Spagna – 4° posto

La capitale spagnola è una miniera di stimoli culturali, dal Prado al Museo Thyssen-Bornemisza fino al Museo Reina Sofia. Una passeggiare lungo la Gran Via e le tapas gustate al Mercado San Miguel sono esperienze imperdibili.

Dubrovnik, Croazia – 3° posto

“La perla dell’Adriatico” brilla per il suo mix di storia e mare. Cammina lungo le mura medievali, esplora la Fortezza Lovrijenac e vivi la magia di Lokrum, l’isola di fronte alla città.

Riga, Lettonia – 2° posto

La “Parigi del Nord” è un concentrato di cultura e fascino. Perditi tra i palazzi Art Nouveau, visita il Museo dell’Occupazione e vivi l’atmosfera frenetica del Mercato Centrale.

Principato di Monaco – 1° posto

Regina del glamour, Monte Carlo conquista il podio delle European Best Destinations 2025. Fra una passeggiata sulla Place d’Armes e un giro per boutique, qui si respira un’atmosfera esclusiva d’altri tempi. Per chiudere, una serata nel leggendario Casinò.

Leggi anche Idee di viaggio, le mete preferite dalla Gen Z

Leggi anche Sei sempre più indecisa sulle mete dei tuoi viaggi: ecco perché