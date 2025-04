La sua frangetta messy è stata una tentazione per molte di noi. E ora Alexa Chung è protagonista di una collaborazione speciale insieme a Vinted. Stavolta la modella e conduttrice, classe 1983, ci svela i suoi capi vintage preferiti, quelli di cui va più fiera e quelli che vorrebbe accaparrarsi. Ma prima di correre sull’app europea dedicata alla moda second-hand alla ricerca dei capi che la it-girl britannica ha deciso di mettere in vendita, prendi appunti e scopri i suoi segreti per vendere i tuoi capi o fare l’acchiappo perfetto durante le tue prossime sedute di ricerca compulsiva.

I capi vintage preferiti di Alexa Chung

Una splendida camicia da notte vintage degli anni ’30, verde pistacchio con pizzo color crema che porta sempre con sè in vacanza è il capo più prezioso nel guardaroba di Alexa Chung. E quello di cui non si separerebbe mai? «Una felpa grigia dei Beatles degli anni ’60. Non è il capo più costoso né il più bello, ma per me è perfetto, perché sono una grandissima fan dei Beatles. E poi sono anche innamorata di una camicia hawaiana da uomo di Prada, color burgundy, che indosso da anni. Ha una fantasia un po’ folle, ma stranamente sta bene con tutto». Afferma con orgoglio l’icona di stile che celebra con Vinted il fascino e l’allure della moda vintage, di cui è da sempre grande fan (per chi non lo sapesse sotto questa categoria rientrano tutti quei capi e accessori provenienti dal passato, generalmente risalenti ad almeno 25 anni fa).

«Adoro la magia e l’emozione nel trovare qualcosa di inaspettato che potrebbe mettere in discussione il proprio stile abituale. La moda vintage ha la capacità di dare nuova vita al guardaroba perché porta con sé una naturale giocosità.

Trovo molto romantico il connettersi con il passato attraverso ciò che indossiamo. L’idea di poter reinterpretare e dare nuova personalità a qualcosa creato per un’altra epoca e un altro contesto… E trovo stranamente rassicurante, in mezzo al caos attuale, il fatto che le tendenze tornino ciclicamente a evolversi ogni volta».

Quali capi cerca Alexa Chung su Vinted?

Se come la sottoscritta Vinted è una delle tua app preferite, quella che apri di straforo in cerca del capo perfetto del tuo designer preferito o dell’accessorio che ti sei lasciata sfuggire, allora non puoi non sapere i desiderata di Alexa Chung. Prada e Chanel non possono che essere il desiderio più sublime di un’icona di stile. Così le mules anni ’90 della casa di moda milanese e le ballerine in colori strani della maison francese sono gli accessori più cercati da Alexa su Vinted, ma non è tutto. «Qualche anno fa mi sono fatta sfuggire un corsetto di Vivienne Westwood – era in velluto nero e aveva il disegno di uno scheletro fatto da un bambino. Ci penso ancora spesso. E poi mi sono persa la collaborazione tra Louis Vuitton e Yayoi Kusama, quella con le borse stupende dipinte con dei pesci. Se ne trovassi una, la comprerei subito».

Alexa Chung. Foto di Anton Gottlob for Vinted

I consigli di Alexa per acquistare o vendere articoli di lusso

Prima di darti alla pazza gioia con lo shopping di lusso su Vinted, facciamo un ripasso con Alexa Chung delle regole da seguire per non rimanere delusa dal tuo acquisto. Per prima cosa assicurati che il capo che hai scelto sia autentico, puoi farlo facilmente con il Servizio di Verifica dell’app: un team di esperti controllerà fisicamente l’articolo prima che arrivi a casa tua. Conosci la tua taglia. «Sapere come vestono i diversi brand è fondamentale. Confronta le taglie con capi simili dello stesso marchio che già possiedi per andare sul sicuro. Io, ad esempio, trovo sempre difficile azzeccare la mia misura di scarpe. Per l’abbigliamento, basta anche una piccola modifica dal sarto per ottenere una vestibilità perfetta». Infine, porta pazienza (per l’acquisto perfetto ci vuole tempo) e cerca molto online, perché come rivela l’it girl britannica lo shopping di vintage e second hand «è come una vera caccia al tesoro fashion, dove si mescolano stili diversi e pezzi rari».

Alexa Chung mentre vende i suoi capi pre loved su Vinted. Foto di Anton Gottlob for Vinted

Se invece sei in fase di decluttering e vuoi vendere su Vinted i capi che hai amato, ma che ora non indossi più, ecco tre piccoli consigli di Alexa Chung per farlo in modo veloce e divertente. Per prima cosa sii chiara e onesta: cerca di scattare foto nitide e non nascondere eventuali difetti. Scrivi una descrizione accattivante e spiritosa perché agli acquirenti piace conoscere la storia dei capi. Dulcis in fundo, non fare la timida e offri qualche suggerimento di styling (proprio come una vera icona di stile).