Come aggiungere un tocco di brio ai look senza osare con colori troppo vivaci? Semplice: sfruttando un contrasto cromatico sempre attuale, quale il black & white. A darne prova per i look estivi è la top model Hailey Bieber – moglie di Justin Bieber – che è stata avvistata (e paparazzata) tra le strade di New York con indosso una mise dal languore vagamente anni Cinquanta. Complici i suoi alleati: i migliori pantaloni a pois da comprare ora, che spalancano le porte della nostra immaginazione ai look estivi da sfoggiare subito.

Come copiare il look di Hailey Bieber

Il minimalismo è il leitmotiv del look di Hailey Bieber in cui i pantaloni a pois fanno da protagonisti assoluti. Trattasi di pantaloni pinocchietto, dalla vita non troppo alta e dal taglio esattamente sotto il ginocchio. La modella statunitense li indossa in abbinamento con capi e accessori straordinariamente basic, da cui prendere ispirazione subito: il top nero con il colletto stondato, la mini borsa tono su tono da portare al braccio e i sandali infradito cromaticamente en pendant e con tacco kitten. Vuoi rendere più chic questo ensemble? Sostituisci il top prediligendo una camicia bianca per un risultato ancor più sofisticato.

Shopping: i migliori pantaloni a pois da comprare ora

Il nero, il bianco, i pois… e qualche variazione (cromatica) sul tema. In questa selezione abbiamo incluso i migliori pantaloni a pois da comprare ora, prediligendo non solo i modelli pinocchietto ma anche quelli a zampa, a sigaretta e a palazzo. Massimo comune denominatore di ciascuno resta la comodità, garantita dalla vestibilità che li contraddistingue: sono morbidi e talvolta anche fluttuanti, perfetti per essere indossati con crop top e camicette. Anche la dimensione dei pois cambia, da quelli più piccoli a quelli più grandi passando persino da quelli con i bordi leggermente sbiaditi. Da notare infine anche lo scambio colori: se Hailey Bieber li preferisce bianchi con pois neri, noi ti suggeriamo anche quelli neri con pois bianchi. A te la scelta!

Pantaloni a sigaretta, Luisa Spagnoli (€280)



In seta morbida, Marella (€229)

In raso di cotone, Max&Co. (€109)

A zampa e a vita alta, Zara (€49,95)

In misto cotone, Adriana Degreas, su MyTheresa (€380)

In misto cotone, Moschino Tailoring, su Zalando (€324,99)

In misto cotone, Dolce&Gabbana (€895)

A pois vita alta, Dixie (€109)

A palazzo, Dorabella (in sconto a €62,93)