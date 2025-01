Come farci già strada verso il transition style? Ovviamente, puntando anche sui pantaloni a zampa che vorremo indossare tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, quando le prime giornate miti ci chiameranno e testarci con gli styling tipici della mezza stagione. Via i cappotti e via i piumini, lasceremo spazio alle giacche e i capispalla leggeri (come l’immancabile trench) perfetti per gli abbinamenti con pantaloni a zampa stampati o monocromatici. In questa guida all’acquisto, abbiamo selezionato le nostre proposte per il tuo shopping: lasciati portare alla scoperta delle migliori tendenze moda 2025.

Come abbinare i pantaloni a zampa?

Il transition style è sempre un invito alla leggerezza, che passa anche e soprattutto per i tessuti più freschi e impalpabili. Tra i look street style fonte di ispirazione, abbiamo intercettato questo in foto sotto, in cui i pantaloni neri a zampa e a vita alta vengono abbinati a una sensualissima blusa bianca con maniche a sbuffo. Il colletto è stondato, l’orlo inferiore è invece sapientemente inserito all’interno dei pantaloni. Un look semplice e minimale, a cui sono gli accessori – gioielli maxi e borsa rossa – ad aggiungere carattere e personalità.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Tailleur in primavera? Nel dubbio, meglio sostituire il blazer con uno smanicato. Quanto ai pantaloni, non potranno che essere a zampa. La mise protagonista di questo scatto street style ci ricorda anche l’infinita eleganza del tweed, che definisce la texture dei nostri alleati di stile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i modelli da comprare ora per il transition style

Monocromatici o stampati? A vita alta o media? I pantaloni a zampa protagonisti del transition style che verrà si comprano già ora (e anche a prezzo scontato, tanto per aggiungerci un pizzico di furbizia). In questa selezione ne troverai di ogni tipologia, da quelli minimali e timeless da indossare in ogni occasione a quelli più cool e dall’aspetto più urban. Non può mancare infatti il denim: anche i jeans a zampa larga sono un must-have nel guardaroba femminile, e loro sì che ci riconnettono con le vibes della hippie revolution degli anni Sessanta!

Leggings a zampa, H&M (€15,99)

In maglia stampata, Desigual (in sconto a €55,96)

Pantaloni flare in maglia, Twinset (in sconto a €168)

Pantaloni svasati a vita alta, Pinko, su Farfetch (in sconto a €176)

Jeans a zampa e a vita alta, Self-portrait, su MyTheresa (in sconto a €180)

Pantaloni stampati, Diane Von Furstenberg, su MyTheresa (in sconto a €237)

Pantaloni a vita media e con vita elasticizzata, Zara (€25,95)

Pantaloni stampati, Acne Studios, su MyTheresa (in sconto a €294)

Pantaloni scampanati in maglia, Mango (€49,99)

Pantaloni a campana, Manila Grace (in sconto a €90,30)

