A ttenzione, attenzione: trucchetti di stile in arrivo. Come riescono le it-girls protagoniste dello street style a far sembrare sempre così costosi i propri look? Il vero lusso, in realtà, non fa sforzi negli abbinamenti. È minimale, classico... e adotta qualche segreto. Scoprili subito

Come far sembrare costoso un look anche quando non lo è? Pensa a quel vestito di H&M, alla tua giacca di Zara… portati come se fossero un tubino Chanel o un blazer di Giorgio Armani. La verità è che, spesso, a nobilitare i nostri look non è tanto ciò che indossiamo, quanto come li sfoggiamo. Esistono alcuni trucchetti che possono esserti davvero di aiuto per elevare il livello di eleganza e sofisticatezza. Al punto da fare sembrare costosissime le tue mise. Come riuscirci? Scoprilo in questo prontuario di stile, in 5 regole da imparare e mettere in pratica.

1. Punta sui grandi classici (che puoi sempre reinterpretare)

Deve pur esserci un motivo se il little black dress – il tubino nero – è stato l’abito preferito di Mademoiselle Gabrielle Chanel. Ha classe innata, fascino senza tempo: indossarlo nel modo più giusto e decoroso è un dovere. Specialmente se tratta di un tubino non costoso, un abito che magari abbiamo acquistato ai saldi e al quale vogliamo dare la straordinaria opportunità di essere più chic che mai. Come? Hai due strade. La prima è quella della sofisticatezza. Il tubino nero con le slingback o le décolletées tono su tono è un’ottima idea. La seconda strada è leggermente più cool e ti invita a sperimentare il tubino con stivali effetto-calzino, magari con un tacco scultoreo dall’effetto Wow.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Come far sembrare costoso un look? Sperimenta i volumi in modo effortless chic

Come far sembrare costoso un look in cui il tailleur è protagonista? Il nostro consiglio è di puntare sui volumi inaspettati. Dimentichiamoci per una volta dei pantaloni dritti con blazer sciancrato, optiamo piuttosto per giacche dalle spalle boxy e pantaloni morbidi. Sono questi i tailleur amati oggi dalle cool kids, le protagoniste dello street style internazionale. Per dargli un’aura di lusso, li indossano con gioielli oro (come gli orecchini), occhiali da sole, maxi clutch in vernice e décolletées a punta dalla nuance a contrasto cromatico.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Ricorda il potere dei look total white

I look monocromatici all’insegna del bianco hanno ricevuto anche la benedizione del quite luxury, la tendenza moda che ci ha reso coscienti di quanto il minimalismo sia la vera chiave per esplorare un’estetica lussuosa e sofisticata. Come far sembrare costoso un look total white? Noi ti consigliamo di optare per il tailleur, come abbiamo visto più sopra, oppure per un abito lungo e dritto, dall’esecuzione sartoriale rapida e semplice. Dimenticati di stampe e fantasie, prediligi invece accessori inaspettati, come il foulard tra i capelli. Lascia che anche gli accessori sublimino la filosofia del ton sur ton: tutto impeccabilmente bianco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Investi nei capi sartoriali tradizionali

A buon rendere. Una sana abitudine da adottare per le tue sessioni di shopping consiste nell’investire (anche piccole cifre, non parliamo certo di grandi budget!) nei capi classici e senza tempo. Il tubino nero, il trench color cammello, i jeans boyfriend, il cardigan grigio, la camicia bianca: insomma, capi che sai non ti stancheranno mai nel corso del tempo. E su cui potrai puntare ogni stagione, contribuendo alla costruzione di un capsule wardrobe sensato e furbo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Gioca con accessori minimal ma dal design inaspettato

Borse griffate? Tutt’altro. Siamo qui proprio per imparare come far sembrare costoso un look che in realtà non lo è affatto. Per lo styling dei tuoi accessori, punta su borse minimali ma dal design inaspettato. Forme bombate, linee sinuose, borse strutturate invece che morbide, da portare a spalla o a tracolla. Sceglile, magari, con profilature metalliche color oro a cui abbinare anche i tuoi gioielli. La perfezione non esiste, ma con i dettagli – studiati e mirati – possiamo raggiungerla!

Foto Launchmetrics/Spotlight